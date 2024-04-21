21 апреля 2024

После гибели журналиста в Госдуме призвали приравнять военкоров к ветеранам СВО

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Военкоры должны получать такие же льготы и выплаты, как солдат, считают в Госдуме
Военкоры должны получать такие же льготы и выплаты, как солдат, считают в Госдуме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные журналисты в зоне проведения спецоперации должны иметь те же социальные гарантии, что и военнослужащие. Так в Госдуме отреагировали на гибель корреспондента Семена Еремина. Инициативу озвучил член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

«Выйду в рабочую группу с предложением на законодательном уровне приравнять журналистов, работающих в зоне СВО, к военным. Рабочая группа находится в тесном сотрудничестве с правительством страны. Это позволит быстрее получить заключение на проект федерального закона», — сказал Андрей Альшевских в интервью «Известиям».

Еремин погиб на СВО во время съемки репортажа в результате атаки FPV-дрона 19 апреля. В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью военкора. По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, к участникам СВО — неправильно.

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Российские военные журналисты в зоне проведения спецоперации должны иметь те же социальные гарантии, что и военнослужащие. Так в Госдуме отреагировали на гибель корреспондента Семена Еремина. Инициативу озвучил член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. «Выйду в рабочую группу с предложением на законодательном уровне приравнять журналистов, работающих в зоне СВО, к военным. Рабочая группа находится в тесном сотрудничестве с правительством страны. Это позволит быстрее получить заключение на проект федерального закона», — сказал Андрей Альшевских в интервью «Известиям». Еремин погиб на СВО во время съемки репортажа в результате атаки FPV-дрона 19 апреля. В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью военкора. По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, к участникам СВО — неправильно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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