После гибели журналиста в Госдуме призвали приравнять военкоров к ветеранам СВО

22 апреля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Военкоры должны получать такие же льготы и выплаты, как солдат, считают в Госдуме Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные журналисты в зоне проведения спецоперации должны иметь те же социальные гарантии, что и военнослужащие. Так в Госдуме отреагировали на гибель корреспондента Семена Еремина. Инициативу озвучил член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. «Выйду в рабочую группу с предложением на законодательном уровне приравнять журналистов, работающих в зоне СВО, к военным. Рабочая группа находится в тесном сотрудничестве с правительством страны. Это позволит быстрее получить заключение на проект федерального закона», — сказал Андрей Альшевских в интервью «Известиям». Еремин погиб на СВО во время съемки репортажа в результате атаки FPV-дрона 19 апреля. В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью военкора. По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, к участникам СВО — неправильно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные журналисты в зоне проведения спецоперации должны иметь те же социальные гарантии, что и военнослужащие. Так в Госдуме отреагировали на гибель корреспондента Семена Еремина. Инициативу озвучил член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. «Выйду в рабочую группу с предложением на законодательном уровне приравнять журналистов, работающих в зоне СВО, к военным. Рабочая группа находится в тесном сотрудничестве с правительством страны. Это позволит быстрее получить заключение на проект федерального закона», — сказал Андрей Альшевских в интервью «Известиям». Еремин погиб на СВО во время съемки репортажа в результате атаки FPV-дрона 19 апреля. В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью военкора. По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, к участникам СВО — неправильно.