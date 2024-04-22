Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, зарегистрирован в Орске

22 апреля 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Владимир Головченко с супругой приезжали в Орск для помощи деду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинский агент, обвиняемый в покушении на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом сообщила местная жительница Светлана Арипова, которая предоставила Головченко регистрацию в своем доме и узнала его по материалам суда. «Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, [но он] не жил с нами», — заявила Арипова в беседе с РИА Новости. По ее словам, Головченко вместе с женой-медиком приезжал в Орск для ухода за своим больным дедом. Он не проживал постоянно, а лишь временно останавливался для оказания помощи родственнику. Она отметила, что Головченко перестал появляться в Орске около двух лет назад, и с тех пор она не может связаться с ним для снятия с регистрации, так как московский номер телефона не отвечает, а других контактов у нее нет. 16 апреля ФСБ России объявила о задержании Владимира Головченко, обвиняемого в осуществлении покушения на Василия Прозорова, передает RT. По данным ФСБ, Головченко действовал по указанию главы СБУ Василия Малюка. После сборки бомбы он заминировал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову. Взрывное устройство сработало 12 апреля. Однако Прозоров получил лишь незначительные травмы, передает РАПСИ. Головченко был арестован и будет находиться под стражей до 12 июня текущего года в ожидании дальнейшего расследования обстоятельств покушения, передает телеканал 360. В поселке Иглино под Уфой был обнаружен дом, где жил Головченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский агент, обвиняемый в покушении на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом сообщила местная жительница Светлана Арипова, которая предоставила Головченко регистрацию в своем доме и узнала его по материалам суда. «Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, [но он] не жил с нами», — заявила Арипова в беседе с РИА Новости. По ее словам, Головченко вместе с женой-медиком приезжал в Орск для ухода за своим больным дедом. Он не проживал постоянно, а лишь временно останавливался для оказания помощи родственнику. Она отметила, что Головченко перестал появляться в Орске около двух лет назад, и с тех пор она не может связаться с ним для снятия с регистрации, так как московский номер телефона не отвечает, а других контактов у нее нет. 16 апреля ФСБ России объявила о задержании Владимира Головченко, обвиняемого в осуществлении покушения на Василия Прозорова, передает RT. По данным ФСБ, Головченко действовал по указанию главы СБУ Василия Малюка. После сборки бомбы он заминировал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову. Взрывное устройство сработало 12 апреля. Однако Прозоров получил лишь незначительные травмы, передает РАПСИ. Головченко был арестован и будет находиться под стражей до 12 июня текущего года в ожидании дальнейшего расследования обстоятельств покушения, передает телеканал 360. В поселке Иглино под Уфой был обнаружен дом, где жил Головченко.