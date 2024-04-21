21 апреля 2024

Челябинский экс-губернатор Дубровский отстоял в суде сделку по продаже пентхауса

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Юбилей Челябинской области. Торжественный прием. Челябинск, дубровский борис
Борис Дубровский продал элитный пентхаус за 380 млн рублей Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области отказался признать недействительной сделку экс-губернатора Борису Дубровского по продаже элитного пентхауса в Москве. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Спор по продаже пентахуса рассматривался в рамках процесса банкротства бывшего главы региона.

«Об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании», — указано в сообщении. Заседания по сделке сделали закрытыми по требованию Дубровского. По его мнению, в споре по сделку имеются данные, составляющие банковскую и налоговую тайну. Поэтому полный текст решения опубликован не будет.

Двухуровневый пентхаус расположен в Москве на улице Никольской в элитном жилом комплексе St. Nickolas. Уже после отставки с поста главы региона Дубровский пытался продать пентхаус за 900 млн рублей. В итоге жилье купил бизнесмен Максим Анциферов за 380 млн рублей. После признания Дубровского банкротом финансовый управляющий экс-губернатора Иван Васин потребовал расторгнуть сделку, чтобы вернуть недвижимость в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Но суд в итоге признал сделку законной.

Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник», которая также обанкрочена. Банкротом признан и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются.

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Арбитражный суд Челябинской области отказался признать недействительной сделку экс-губернатора Борису Дубровского по продаже элитного пентхауса в Москве. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Спор по продаже пентахуса рассматривался в рамках процесса банкротства бывшего главы региона. «Об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании», — указано в сообщении. Заседания по сделке сделали закрытыми по требованию Дубровского. По его мнению, в споре по сделку имеются данные, составляющие банковскую и налоговую тайну. Поэтому полный текст решения опубликован не будет. Двухуровневый пентхаус расположен в Москве на улице Никольской в элитном жилом комплексе St. Nickolas. Уже после отставки с поста главы региона Дубровский пытался продать пентхаус за 900 млн рублей. В итоге жилье купил бизнесмен Максим Анциферов за 380 млн рублей. После признания Дубровского банкротом финансовый управляющий экс-губернатора Иван Васин потребовал расторгнуть сделку, чтобы вернуть недвижимость в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Но суд в итоге признал сделку законной. Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник», которая также обанкрочена. Банкротом признан и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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