Челябинский экс-губернатор Дубровский отстоял в суде сделку по продаже пентхауса

Борис Дубровский продал элитный пентхаус за 380 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области отказался признать недействительной сделку экс-губернатора Борису Дубровского по продаже элитного пентхауса в Москве. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Спор по продаже пентахуса рассматривался в рамках процесса банкротства бывшего главы региона.

«Об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании», — указано в сообщении. Заседания по сделке сделали закрытыми по требованию Дубровского. По его мнению, в споре по сделку имеются данные, составляющие банковскую и налоговую тайну. Поэтому полный текст решения опубликован не будет.

Двухуровневый пентхаус расположен в Москве на улице Никольской в элитном жилом комплексе St. Nickolas. Уже после отставки с поста главы региона Дубровский пытался продать пентхаус за 900 млн рублей. В итоге жилье купил бизнесмен Максим Анциферов за 380 млн рублей. После признания Дубровского банкротом финансовый управляющий экс-губернатора Иван Васин потребовал расторгнуть сделку, чтобы вернуть недвижимость в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Но суд в итоге признал сделку законной.

Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник», которая также обанкрочена. Банкротом признан и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются.