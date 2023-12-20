Суд засекретил сделку экс-губернатора Дубровского по продаже элитного пентхауса

21 декабря 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Деньгами Дубровского, с продажи пентхауса, хотят рассчитаться с кредиторами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск о расторжении сделки экс-губернатора Бориса Дубровского по продаже элитного пентхауса в Москве в закрытом режиме. Сообщение об этом появилось в картотеке дела о процессе банкротства бывшего главы региона. «От ответчика поступило ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме ввиду поступления в рамках настоящего обособленного спора документов, составляющих банковскую и налоговую тайну. Суд определил — судебное разбирательство о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки осуществлять в закрытом судебном заседании», — указано в решении суда. Двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице в Москве. После отставки с поста губернатора Дубровский выставил пентхаус на продажу за 900 млн рублей. В итоге жилье продали за 380 млн рублей. Покупателем стал бизнесмен Максим Анциферов. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин потребовал расторгнуть сделку, так как считает, что недвижимость нужно вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами экс-губернатора. По требованию Васина суд наложил на элитное жилье арест. На первом заседании, где рассматривался иск по расторжению факта купли-продажи, у суда возникли сомнения в том, что сделка состоялась. Согласно договору, деньги за пентхаус, 380 млн рублей, выплачены наличными, разовой суммой. Даже если вся сумма была в пятитысячных купюрах, итоговый вес бы превысил 77 килограмм. Деньги за пентхаус получила женщина-посредник, которой унести такой груз было бы не под силу. И хотя представители Анициферова и Дубровского заявили, что женщине помогли справиться с тяжелой ношей, суд затребовал дополнительные доказательства совершения сделки. По данным URA.RU, решение о расторжении сделки не принято. Очередное заседание отложено. Экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сам «Монтажник» также признан банкротом. Банкротом стал и сын Бориса Дубровского, Александр. Бывший глава региона уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются. Финансовый управляющий экс-губернатора Васин процесс банкротства Дубровского-старшего не комментирует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск о расторжении сделки экс-губернатора Бориса Дубровского по продаже элитного пентхауса в Москве в закрытом режиме. Сообщение об этом появилось в картотеке дела о процессе банкротства бывшего главы региона. «От ответчика поступило ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме ввиду поступления в рамках настоящего обособленного спора документов, составляющих банковскую и налоговую тайну. Суд определил — судебное разбирательство о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки осуществлять в закрытом судебном заседании», — указано в решении суда. Двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице в Москве. После отставки с поста губернатора Дубровский выставил пентхаус на продажу за 900 млн рублей. В итоге жилье продали за 380 млн рублей. Покупателем стал бизнесмен Максим Анциферов. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин потребовал расторгнуть сделку, так как считает, что недвижимость нужно вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами экс-губернатора. По требованию Васина суд наложил на элитное жилье арест. На первом заседании, где рассматривался иск по расторжению факта купли-продажи, у суда возникли сомнения в том, что сделка состоялась. Согласно договору, деньги за пентхаус, 380 млн рублей, выплачены наличными, разовой суммой. Даже если вся сумма была в пятитысячных купюрах, итоговый вес бы превысил 77 килограмм. Деньги за пентхаус получила женщина-посредник, которой унести такой груз было бы не под силу. И хотя представители Анициферова и Дубровского заявили, что женщине помогли справиться с тяжелой ношей, суд затребовал дополнительные доказательства совершения сделки. По данным URA.RU, решение о расторжении сделки не принято. Очередное заседание отложено. Экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сам «Монтажник» также признан банкротом. Банкротом стал и сын Бориса Дубровского, Александр. Бывший глава региона уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются. Финансовый управляющий экс-губернатора Васин процесс банкротства Дубровского-старшего не комментирует.