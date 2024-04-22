Происшествия Криминал СК отреагировал на расстрел полицейских в Карачаево-Черкессии СК: в Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело из-за расстрела полицейских 22 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 + В СУ СК сообщили, что подозреваемых разыскивают Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следственные органы Карачаево-Черкесской Республики начали уголовное преследование в связи с нападением на сотрудников полиции, в результате которого два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с посягательством на жизнь правоохранителей, незаконным оборотом оружия и его хищением. «Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений», — сообщил СУ СК по региону в своем telegram-канале. Работа следствия направлена на поиск и арест лица, совершившего нападение на полицейских. 22 апреля 2024 года в Карачаевске неизвестный напал на наряд полиции, открыв огонь и похитив служебное оружие. Два сотрудника полиции скончались от полученных ранений на месте происшествия, третий был доставлен в медицинское учреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственные органы Карачаево-Черкесской Республики начали уголовное преследование в связи с нападением на сотрудников полиции, в результате которого два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с посягательством на жизнь правоохранителей, незаконным оборотом оружия и его хищением. «Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений», — сообщил СУ СК по региону в своем telegram-канале. Работа следствия направлена на поиск и арест лица, совершившего нападение на полицейских. 22 апреля 2024 года в Карачаевске неизвестный напал на наряд полиции, открыв огонь и похитив служебное оружие. Два сотрудника полиции скончались от полученных ранений на месте происшествия, третий был доставлен в медицинское учреждение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям