Baza: неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкессии

22 апреля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

В Карачаево-Черкессии введен оперативный план «Сирена» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карачаево-Черкессии в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, инцидент произошел вечером 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. «Неизвестные расстреляли сотрудников полиции и похитили их оружие: пистолеты и автомат Калашникова», — говорится в сообщении. На данный момент для поиска и задержания нападавших мобилизованы все силы региональных правоохранительных органов. В Карачаево-Черкессии введен оперативный план «Сирена», направленный на поимку злоумышленников. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается. План «Сирена» включает в себя мобилизацию личного состава полиции для патрулирования, розыска вооруженных и опасных преступников, а также предотвращения возможных беспорядков. Силовики, вооруженные и оснащенные всем необходимым, распределяют зоны ответственности и активно патрулируют территорию, имея право задерживать и досматривать лиц, а также транспортные средства. На дорогах усилены патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили для проверки. Ранее в подмосковном Щелково 7 апреля мужчина открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. В результате один полицейский убит, второй — ранен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карачаево-Черкессии в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, инцидент произошел вечером 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. «Неизвестные расстреляли сотрудников полиции и похитили их оружие: пистолеты и автомат Калашникова», — говорится в сообщении. На данный момент для поиска и задержания нападавших мобилизованы все силы региональных правоохранительных органов. В Карачаево-Черкессии введен оперативный план «Сирена», направленный на поимку злоумышленников. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается. План «Сирена» включает в себя мобилизацию личного состава полиции для патрулирования, розыска вооруженных и опасных преступников, а также предотвращения возможных беспорядков. Силовики, вооруженные и оснащенные всем необходимым, распределяют зоны ответственности и активно патрулируют территорию, имея право задерживать и досматривать лиц, а также транспортные средства. На дорогах усилены патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили для проверки. Ранее в подмосковном Щелково 7 апреля мужчина открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. В результате один полицейский убит, второй — ранен.