Baza: неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкессии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, военные сборы, стрелковая подготовка, калаш, огневая
В Карачаево-Черкессии введен оперативный план «Сирена» Фото:

В Карачаево-Черкессии в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, инцидент произошел вечером 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск.

«Неизвестные расстреляли сотрудников полиции и похитили их оружие: пистолеты и автомат Калашникова», — говорится в сообщении. На данный момент для поиска и задержания нападавших мобилизованы все силы региональных правоохранительных органов. В Карачаево-Черкессии введен оперативный план «Сирена», направленный на поимку злоумышленников.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается.

План «Сирена» включает в себя мобилизацию личного состава полиции для патрулирования, розыска вооруженных и опасных преступников, а также предотвращения возможных беспорядков. Силовики, вооруженные и оснащенные всем необходимым, распределяют зоны ответственности и активно патрулируют территорию, имея право задерживать и досматривать лиц, а также транспортные средства. На дорогах усилены патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили для проверки.

Ранее в подмосковном Щелково 7 апреля мужчина открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. В результате один полицейский убит, второй — ранен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карачаево-Черкессии в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, инцидент произошел вечером 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. «Неизвестные расстреляли сотрудников полиции и похитили их оружие: пистолеты и автомат Калашникова», — говорится в сообщении. На данный момент для поиска и задержания нападавших мобилизованы все силы региональных правоохранительных органов. В Карачаево-Черкессии введен оперативный план «Сирена», направленный на поимку злоумышленников. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается. План «Сирена» включает в себя мобилизацию личного состава полиции для патрулирования, розыска вооруженных и опасных преступников, а также предотвращения возможных беспорядков. Силовики, вооруженные и оснащенные всем необходимым, распределяют зоны ответственности и активно патрулируют территорию, имея право задерживать и досматривать лиц, а также транспортные средства. На дорогах усилены патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили для проверки. Ранее в подмосковном Щелково 7 апреля мужчина открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции. В результате один полицейский убит, второй — ранен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...