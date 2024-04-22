Глава Карачаево-Черкессии: в республике введен план «Сирена» после расстрела полицейских

Глава КЧР Темрезов: в регионе ввели план «Сирена» после расстрела полицейских
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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, мигалка, полиция, проблесковые маячки
Рашид Темрезов сообщил, что в республике действует план «Сирена» Фото:

В Карачаево-Черкессии введен план «Сирена» из-за нападения на полицейских, в результате которого двое погибли, а один находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов.

«В настоящее время введен план „Сирена“ по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. О ситуации мне оперативно докладывают», — написал Темрезов в своем telegram-канале. Он дал поручение министру здравоохранения региона держать ход лечения раненого полицейского на личном контроле.

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План «Сирена» предполагает активацию сотрудников полиции для осуществления патрулирования, поиска вооруженных и опасных преступников, а также предотвращения возможных беспорядков. Сотрудники правоохранительных органов, снабженные всем необходимым оборудованием и вооружением, организуют зоны ответственности и активно контролируют территорию, имея полномочия на задержание и осмотр личностей, а также транспортных средств. Усилены патрули Дорожно-патрульной службы, которые осуществляют остановку подозрительных автомобилей для проверки.

22 апреля 2024 года в Карачаевске неизвестные напали на наряд полиции, открыв огонь и похитив служебное оружие. Два сотрудника полиции скончались от полученных ранений на месте происшествия, третий был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, передает телеканал 360.

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В Карачаево-Черкессии введен план «Сирена» из-за нападения на полицейских, в результате которого двое погибли, а один находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов. «В настоящее время введен план „Сирена“ по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. О ситуации мне оперативно докладывают», — написал Темрезов в своем telegram-канале. Он дал поручение министру здравоохранения региона держать ход лечения раненого полицейского на личном контроле. План «Сирена» предполагает активацию сотрудников полиции для осуществления патрулирования, поиска вооруженных и опасных преступников, а также предотвращения возможных беспорядков. Сотрудники правоохранительных органов, снабженные всем необходимым оборудованием и вооружением, организуют зоны ответственности и активно контролируют территорию, имея полномочия на задержание и осмотр личностей, а также транспортных средств. Усилены патрули Дорожно-патрульной службы, которые осуществляют остановку подозрительных автомобилей для проверки. 22 апреля 2024 года в Карачаевске неизвестные напали на наряд полиции, открыв огонь и похитив служебное оружие. Два сотрудника полиции скончались от полученных ранений на месте происшествия, третий был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, передает телеканал 360.
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