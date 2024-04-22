МВД показало место расстрела полицейских в Карачаевске. Видео

22 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в районе «Нижнего рынка» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов Карачаево-Черкесской Республики проводят операции по установлению лиц, причастных к нападению на полицейских в Карачаевске. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия, где было совершено нападение на полицейских. «Правоохранители устанавливают причастных к вооруженному нападению на полицейских в Карачаевске», — сообщили в МВД региона. Слова приводит teelgram-канал «Известий». Нападение произошло в районе «Нижнего рынка». В результате расстрела погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин. 22 апреля 2024 года в Карачаевске неизвестный напал на наряд полиции, открыв огонь и похитив служебное оружие. Два сотрудника полиции скончались от полученных ранений на месте происшествия, третий был доставлен в медицинское учреждение, передает RT. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статьям, связанным с посягательством на жизнь правоохранителей, незаконным оборотом оружия и его хищением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники правоохранительных органов Карачаево-Черкесской Республики проводят операции по установлению лиц, причастных к нападению на полицейских в Карачаевске. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия, где было совершено нападение на полицейских. «Правоохранители устанавливают причастных к вооруженному нападению на полицейских в Карачаевске», — сообщили в МВД региона. Слова приводит teelgram-канал «Известий». Нападение произошло в районе «Нижнего рынка». В результате расстрела погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин. 22 апреля 2024 года в Карачаевске неизвестный напал на наряд полиции, открыв огонь и похитив служебное оружие. Два сотрудника полиции скончались от полученных ранений на месте происшествия, третий был доставлен в медицинское учреждение, передает RT. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статьям, связанным с посягательством на жизнь правоохранителей, незаконным оборотом оружия и его хищением.