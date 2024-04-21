В Ишиме зафиксировали новый рекорд уровня воды

Уровень воды в реке Ишим обновил исторический максимум и достиг 10,64 метра. Об этом заявил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В городе Ишим снизилась интенсивность подъема воды. Уровень на утро — 10,64 м. Обновлен исторический максимум. Продолжаются круглосуточные караулы», — сообщил Моор.
По его словам, паводок сдвигается вниз по течению Ишима, а волна идет на Абатский район. В настоящий момент там сосредоточена крупная группировка сил и средств. А вот В Казанском районе вода уходит. «Скоро начнется работа по дезинфекции в двух населенных пунктах», — заявил губернатор.
Ранее агентство рассказало, что в Казанском районе из-за паводка люди остались без питьевой воды. Также URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает главные события, связанные с паводками в Тюменской области.
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Уровень воды в реке Ишим обновил исторический максимум и достиг 10,64 метра. Об этом заявил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «В городе Ишим снизилась интенсивность подъема воды. Уровень на утро — 10,64 м. Обновлен исторический максимум. Продолжаются круглосуточные караулы», — сообщил Моор. По его словам, паводок сдвигается вниз по течению Ишима, а волна идет на Абатский район. В настоящий момент там сосредоточена крупная группировка сил и средств. А вот В Казанском районе вода уходит. «Скоро начнется работа по дезинфекции в двух населенных пунктах», — заявил губернатор. Ранее агентство рассказало, что в Казанском районе из-за паводка люди остались без питьевой воды. Также URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает главные события, связанные с паводками в Тюменской области.