Происшествия В Ишиме зафиксировали новый рекорд уровня воды Уровень воды в реке Ишим поднялся до 10,64 метра 22 апреля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 + В Казанском районе уровень воды пошел на спад Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды в реке Ишим обновил исторический максимум и достиг 10,64 метра. Об этом заявил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «В городе Ишим снизилась интенсивность подъема воды. Уровень на утро — 10,64 м. Обновлен исторический максимум. Продолжаются круглосуточные караулы», — сообщил Моор. По его словам, паводок сдвигается вниз по течению Ишима, а волна идет на Абатский район. В настоящий момент там сосредоточена крупная группировка сил и средств. А вот В Казанском районе вода уходит. «Скоро начнется работа по дезинфекции в двух населенных пунктах», — заявил губернатор. Ранее агентство рассказало, что в Казанском районе из-за паводка люди остались без питьевой воды. Также URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает главные события, связанные с паводками в Тюменской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Ишим обновил исторический максимум и достиг 10,64 метра. Об этом заявил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «В городе Ишим снизилась интенсивность подъема воды. Уровень на утро — 10,64 м. Обновлен исторический максимум. Продолжаются круглосуточные караулы», — сообщил Моор. По его словам, паводок сдвигается вниз по течению Ишима, а волна идет на Абатский район. В настоящий момент там сосредоточена крупная группировка сил и средств. А вот В Казанском районе вода уходит. «Скоро начнется работа по дезинфекции в двух населенных пунктах», — заявил губернатор. Ранее агентство рассказало, что в Казанском районе из-за паводка люди остались без питьевой воды. Также URA.RU ведет трансляцию, в которой сообщает главные события, связанные с паводками в Тюменской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям