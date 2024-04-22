Фестиваль «Ночь музыки» лишился крупных площадок в Екатеринбурге

Команда «Ночи музыки» планирует вернуть сцену на Октябрьскую площадь ради финальной акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Фестиваль «Ночь музыки» лишился нескольких музыкальных площадок в Екатеринбурге из-за общегородского выпускного и фестиваля «Безумные дни», которые будут идти в одно время с проектом Евгения Горенбурга. Кроме этого, сцену для рейв-артистов и рэп-исполнителей перенесут в TeleClub, объяснил директор Ural Music Night (UMN).

«Многие площадки не доступны для того, чтобы проводить там наши мероприятия. Это площадка парка за филармонией, Театр юного зрителя, Дом Маклецкого — они все заняты классикой. […] Кроме этого грядет первый общегородской выпускной, поэтому мы теряем целых три площадки в центральном парке культуры и отдыха [имени Маяковского]», — пояснил Горенбург на пресс-конференции в ТАСС.

Директор UMN уточнил, что две молодежных площадки, рейв и рэп, разместятся в TeleClub, где будет работать открытая площадка. Также организаторы рассчитывают, что в юбилейном сезоне фестиваля вернется сцена на Октябрьской площади, где традиционно проходила акция «Луч солнце золотого». В прошлом году из-за ремонта у Театра драмы площадку пришлось перенести к главному корпусу Уральского федерального университета, тогда зрители посчитали место неудобным.

«Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 28 июня. В этом году бюджет мероприятия существенно сократился — со 112 млн до 100 млн рублей. Команда фестиваля пока не раскрывает имена всех хэдлайнеров, но на сегодняшний день известно, что точно будет выступать рок-группа «Смысловые галлюцинации».