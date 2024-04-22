Фестиваль «Ночь музыки» лишился крупных площадок в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург, концерт, ночь музыки, ural music night, umn, акция светает
Команда «Ночи музыки» планирует вернуть сцену на Октябрьскую площадь ради финальной акции Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Фестиваль «Ночь музыки» лишился нескольких музыкальных площадок в Екатеринбурге из-за общегородского выпускного и фестиваля «Безумные дни», которые будут идти в одно время с проектом Евгения Горенбурга. Кроме этого, сцену для рейв-артистов и рэп-исполнителей перенесут в TeleClub, объяснил директор Ural Music Night (UMN).

«Многие площадки не доступны для того, чтобы проводить там наши мероприятия. Это площадка парка за филармонией, Театр юного зрителя, Дом Маклецкого — они все заняты классикой. […] Кроме этого грядет первый общегородской выпускной, поэтому мы теряем целых три площадки в центральном парке культуры и отдыха [имени Маяковского]», — пояснил Горенбург на пресс-конференции в ТАСС.

Директор UMN уточнил, что две молодежных площадки, рейв и рэп, разместятся в TeleClub, где будет работать открытая площадка. Также организаторы рассчитывают, что в юбилейном сезоне фестиваля вернется сцена на Октябрьской площади, где традиционно проходила акция «Луч солнце золотого». В прошлом году из-за ремонта у Театра драмы площадку пришлось перенести к главному корпусу Уральского федерального университета, тогда зрители посчитали место неудобным.

«Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 28 июня. В этом году бюджет мероприятия существенно сократился — со 112 млн до 100 млн рублей. Команда фестиваля пока не раскрывает имена всех хэдлайнеров, но на сегодняшний день известно, что точно будет выступать рок-группа «Смысловые галлюцинации».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фестиваль «Ночь музыки» лишился нескольких музыкальных площадок в Екатеринбурге из-за общегородского выпускного и фестиваля «Безумные дни», которые будут идти в одно время с проектом Евгения Горенбурга. Кроме этого, сцену для рейв-артистов и рэп-исполнителей перенесут в TeleClub, объяснил директор Ural Music Night (UMN). «Многие площадки не доступны для того, чтобы проводить там наши мероприятия. Это площадка парка за филармонией, Театр юного зрителя, Дом Маклецкого — они все заняты классикой. […] Кроме этого грядет первый общегородской выпускной, поэтому мы теряем целых три площадки в центральном парке культуры и отдыха [имени Маяковского]», — пояснил Горенбург на пресс-конференции в ТАСС. Директор UMN уточнил, что две молодежных площадки, рейв и рэп, разместятся в TeleClub, где будет работать открытая площадка. Также организаторы рассчитывают, что в юбилейном сезоне фестиваля вернется сцена на Октябрьской площади, где традиционно проходила акция «Луч солнце золотого». В прошлом году из-за ремонта у Театра драмы площадку пришлось перенести к главному корпусу Уральского федерального университета, тогда зрители посчитали место неудобным. «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 28 июня. В этом году бюджет мероприятия существенно сократился — со 112 млн до 100 млн рублей. Команда фестиваля пока не раскрывает имена всех хэдлайнеров, но на сегодняшний день известно, что точно будет выступать рок-группа «Смысловые галлюцинации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...