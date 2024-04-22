После теракта в «Крокусе» на фестиваль «Ночь музыки» смогут попасть не все

Количество полицейский, которых привлекут на охрану фестиваля, заметно увеличится Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» организаторы фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге пересмотрят подход к мерам антитеррористической безопасности. Гостей мероприятия предупреждают — в некоторых случаях придется постоять в очередях, чтобы пройти тщательный досмотр и попасть к сцене. Об этом заявил глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

«Мы с правоохранительными органами обсуждаем привлечение дополнительного контингента — это силы МВД и Росгвардии, в этот раз их придется привлечь в чуть большем объеме. Где-то будут изменены логистические схемы, просьба отнестись с пониманием. Сейчас досмотровые мероприятия проводятся более тщательно, поэтому могут возникать очереди. С помощью ограждений будет устроена логистика передвижения и так далее», — объяснил Марков на пресс-конференции в ТАСС.

Также мэрия, команда Ural Music Night и полиция будут прорабатывать вопросы безопасности по каждой площадке отдельно. «От терроризма очень сложно профилактироваться. Но мы сделаем все, что нужно», — отметил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Масштабное музыкальное событие пройдет в Екатеринбурге в 10-й раз 28 июня. На подготовку к фестивалю в этом году выделено около 100 млн рублей, что на 12 млн меньше, чем в 2023 году. Пока известно имя одного хэдлайнера — рок-группы «Смысловые галлюцинации». Кроме этого, из-за общегородского выпускного и фестиваля «Безумные дни» некоторые музыкальные площадки перенесут в другие пространства. Например, сцену для рейв-артистов и рэп-исполнителей поставят в TeleClub.