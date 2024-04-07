В ЯНАО сотрудники МЧС готовятся к весенним паводкам

В ЯНАО сотрудники МЧС проведут противопаводковые учения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО сотрудники окружного ГУ МЧС готовятся к весенним паводкам. Проведение противопаводковых учений запланированы на 16 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В ЯНАО идет подготовка к весенним паводкам. На 16 апреля запланированы противопаводковые учения, которые пройдут в селе Овгорт. В настоящее время работа проходит в штатном режиме», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

На Ямале отрабатывался вариант подтопления Тарко-Сале, теперь спасатели отработают возможные сценарии паводка в селе Овгорт. Сейчас в округе еще преобладает минусовая температура, но в Оренбургской, Тюменской, Курганской областях уровень воды в реках резко поднялся, некоторые районы подверглись частичному затоплению. Поэтому спасатели Ямала готовятся к ликвидации возможных последствий. Ранее сотрудники «Ямалспас» отработали десантирование с вертолетов. Такая тактика используется спасателями при тушении лесных пожаров.