07 апреля 2024

В ЯНАО сотрудники МЧС готовятся к весенним паводкам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, мчс проверка, сотрудники мчс
В ЯНАО сотрудники МЧС проведут противопаводковые учения Фото:

В ЯНАО сотрудники окружного ГУ МЧС готовятся к весенним паводкам. Проведение противопаводковых учений запланированы на 16 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В ЯНАО идет подготовка к весенним паводкам. На 16 апреля запланированы противопаводковые учения, которые пройдут в селе Овгорт. В настоящее время работа проходит в штатном режиме», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

На Ямале отрабатывался вариант подтопления Тарко-Сале, теперь спасатели отработают возможные сценарии паводка в селе Овгорт. Сейчас в округе еще преобладает минусовая температура, но в Оренбургской, Тюменской, Курганской областях уровень воды в реках резко поднялся, некоторые районы подверглись частичному затоплению. Поэтому спасатели Ямала готовятся к ликвидации возможных последствий. Ранее сотрудники «Ямалспас» отработали десантирование с вертолетов. Такая тактика используется спасателями при тушении лесных пожаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО сотрудники окружного ГУ МЧС готовятся к весенним паводкам. Проведение противопаводковых учений запланированы на 16 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В ЯНАО идет подготовка к весенним паводкам. На 16 апреля запланированы противопаводковые учения, которые пройдут в селе Овгорт. В настоящее время работа проходит в штатном режиме», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. На Ямале отрабатывался вариант подтопления Тарко-Сале, теперь спасатели отработают возможные сценарии паводка в селе Овгорт. Сейчас в округе еще преобладает минусовая температура, но в Оренбургской, Тюменской, Курганской областях уровень воды в реках резко поднялся, некоторые районы подверглись частичному затоплению. Поэтому спасатели Ямала готовятся к ликвидации возможных последствий. Ранее сотрудники «Ямалспас» отработали десантирование с вертолетов. Такая тактика используется спасателями при тушении лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...