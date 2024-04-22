Мишустин напомнил Росгидромету о необходимости слаженной работы с регионами

22 апреля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Мишустин поблагодарил Росгидромет за многолетнюю работу и точность прогнозов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская гидрометеорологическая служба в своей работе по прогнозированию опасных природных явлений будет больше взаимодействовать с региональными властями, чтобы обеспечить безопасность граждан. Улучшить точность прогнозов ей поможет супер-компьютер и новое ледовое научно-исследовательское судно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета 22 апреля. Статья по теме Как правительство решает проблему паводков в России «Все эти годы вы проводите в постоянном мониторинге окружающей среды, помогаете снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. Обеспеченность безопасности жизней граждан на всей территории России требует еще большей слаженности работы совместно с региональными и местными властями, не дожидаясь наступления критической ситуации», — подчеркнул Мишустин в обращении к гидрометеослужбе. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Улучшить работу Росгидромету, по словам премьера, поможет «супер-компьютер, который анализирует массив полученных сведений», новый зимовочный комплекс «Восток» в Антарктике, который будет содействовать навигации Северного морского пути, а на строительство экспедиционного ледового судна «Иван Фролов» правительством выделено 40 миллиардов рублей. Мишустин отметил, что также решается вопрос повышения зарплат метеорологов. Росгидромет в этом году отмечает 190 лет с момента основания. Самой яркой страницей в истории службы считается период Великой Отечественной войны, когда гидрометслужба подчинялась напрямую Красной Армии и использовалась в оборонительных и разведывательных целях. В современном виде служба существует с 2004 года и насчитывает 17 научно-исследовательских учреждений, 23 подведомственных ФГБУ и семь департаментов, точность прогнозов которых по опасным метеоявлениям в 2023 году составила 96%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская гидрометеорологическая служба в своей работе по прогнозированию опасных природных явлений будет больше взаимодействовать с региональными властями, чтобы обеспечить безопасность граждан. Улучшить точность прогнозов ей поможет супер-компьютер и новое ледовое научно-исследовательское судно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета 22 апреля. «Все эти годы вы проводите в постоянном мониторинге окружающей среды, помогаете снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. Обеспеченность безопасности жизней граждан на всей территории России требует еще большей слаженности работы совместно с региональными и местными властями, не дожидаясь наступления критической ситуации», — подчеркнул Мишустин в обращении к гидрометеослужбе. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Улучшить работу Росгидромету, по словам премьера, поможет «супер-компьютер, который анализирует массив полученных сведений», новый зимовочный комплекс «Восток» в Антарктике, который будет содействовать навигации Северного морского пути, а на строительство экспедиционного ледового судна «Иван Фролов» правительством выделено 40 миллиардов рублей. Мишустин отметил, что также решается вопрос повышения зарплат метеорологов. Росгидромет в этом году отмечает 190 лет с момента основания. Самой яркой страницей в истории службы считается период Великой Отечественной войны, когда гидрометслужба подчинялась напрямую Красной Армии и использовалась в оборонительных и разведывательных целях. В современном виде служба существует с 2004 года и насчитывает 17 научно-исследовательских учреждений, 23 подведомственных ФГБУ и семь департаментов, точность прогнозов которых по опасным метеоявлениям в 2023 году составила 96%.