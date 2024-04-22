Мишустин напомнил Росгидромету о необходимости слаженной работы с регионами

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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, мишустин михаил
Мишустин поблагодарил Росгидромет за многолетнюю работу и точность прогнозов Фото:

Российская гидрометеорологическая служба в своей работе по прогнозированию опасных природных явлений будет больше взаимодействовать с региональными властями, чтобы обеспечить безопасность граждан. Улучшить точность прогнозов ей поможет супер-компьютер и новое ледовое научно-исследовательское судно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета 22 апреля.

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«Все эти годы вы проводите в постоянном мониторинге окружающей среды, помогаете снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. Обеспеченность безопасности жизней граждан на всей территории России требует еще большей слаженности работы совместно с региональными и местными властями, не дожидаясь наступления критической ситуации», — подчеркнул Мишустин в обращении к гидрометеослужбе. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Улучшить работу Росгидромету, по словам премьера, поможет «супер-компьютер, который анализирует массив полученных сведений», новый зимовочный комплекс «Восток» в Антарктике, который будет содействовать навигации Северного морского пути, а на строительство экспедиционного ледового судна «Иван Фролов» правительством выделено 40 миллиардов рублей. Мишустин отметил, что также решается вопрос повышения зарплат метеорологов.

Росгидромет в этом году отмечает 190 лет с момента основания. Самой яркой страницей в истории службы считается период Великой Отечественной войны, когда гидрометслужба подчинялась напрямую Красной Армии и использовалась в оборонительных и разведывательных целях. В современном виде служба существует с 2004 года и насчитывает 17 научно-исследовательских учреждений, 23 подведомственных ФГБУ и семь департаментов, точность прогнозов которых по опасным метеоявлениям в 2023 году составила 96%.

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Российская гидрометеорологическая служба в своей работе по прогнозированию опасных природных явлений будет больше взаимодействовать с региональными властями, чтобы обеспечить безопасность граждан. Улучшить точность прогнозов ей поможет супер-компьютер и новое ледовое научно-исследовательское судно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на открытии заседания расширенной коллегии Росгидромета 22 апреля. «Все эти годы вы проводите в постоянном мониторинге окружающей среды, помогаете снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. Обеспеченность безопасности жизней граждан на всей территории России требует еще большей слаженности работы совместно с региональными и местными властями, не дожидаясь наступления критической ситуации», — подчеркнул Мишустин в обращении к гидрометеослужбе. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Улучшить работу Росгидромету, по словам премьера, поможет «супер-компьютер, который анализирует массив полученных сведений», новый зимовочный комплекс «Восток» в Антарктике, который будет содействовать навигации Северного морского пути, а на строительство экспедиционного ледового судна «Иван Фролов» правительством выделено 40 миллиардов рублей. Мишустин отметил, что также решается вопрос повышения зарплат метеорологов. Росгидромет в этом году отмечает 190 лет с момента основания. Самой яркой страницей в истории службы считается период Великой Отечественной войны, когда гидрометслужба подчинялась напрямую Красной Армии и использовалась в оборонительных и разведывательных целях. В современном виде служба существует с 2004 года и насчитывает 17 научно-исследовательских учреждений, 23 подведомственных ФГБУ и семь департаментов, точность прогнозов которых по опасным метеоявлениям в 2023 году составила 96%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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