Как правительство решает проблему паводков в России

И что еще должно измениться, чтобы координация процессов ликвидации ЧС стала совершеннее

13 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

На фото — последствия наводнения в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Ликвидация последствий весеннего паводка в регионах ведется совместными усилиями правительственной комиссии, координирующей деятельность министерств, регионов и местных штабов. Тем временем, ситуация в зонах подтопления продолжает осложняться, 12 апреля в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях число людей, эвакуированных из зоны подтопления, достигло 20 тысяч человек. Политолог Владимир Климанов рассказал URA.RU, как устроен механизм взаимодействия правительства РФ с регионами при чрезвычайных ситуациях, и что еще нужно сделать в будущем. Накануне, 11 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правительства, на котором, в числе прочих, решался вопрос координации действий власти по ликвидации последствий ЧС и помощи гражданам. «Самое главное — это безопасность наших граждан. Обеспечение их всем, что необходимо. Очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения», — поставил задачу правительству Мишустин. В укреплении дамб оперативным службам и МЧС помогают солдаты Минобороны РФ. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Словами «прошу докладывать регулярно» ситуацию с паводками в регионах ранее поставил на личный контроль президент РФ Владимир Путин. Организовать работу по ликвидации последствий ЧС и помочь пострадавшим глава государства поручил Мишустину, им 8 апреля создана комиссия по предупреждению и ликвидации последствий паводков. В ее состав вошли специалисты большинства ведомств кабмина, включая ключевые в этом процессе Минтруд (помощь), Минстрой (техника) и Минфин (выделение средств), — а возглавил комиссию глава МЧС Александр Куренков. Его ведомство приняло на себя основной удар по ликвидации последствий стихии. Новость по теме В Оренбурге проходит массовая эвакуация жителей из подтопляемых районов Наиболее сложная ситуация с паводком складывается в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В них введен режим повышенной готовности с частичной эвакуацией населения из зон подтопления. На сегодняшний день число россиян, вынужденно покинувших свои дома из-за стихии, составило 20 тысяч человек, их число продолжает увеличиваться. Вчера, 11 апреля, правительство подписало распоряжение о выделении 1,2 млрд рублей МЧС для размещения и снабжения вынужденных переселенцев. Село Звериноголовское Курганской области также оказалось в зоне наводнения. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сегодняшний день в России общую координацию процессами ликвидации ЧС занимается правительство, в ведении которого находятся ключевые министерства, и региональные власти, которые ведут работу на местах, рассказал политолог, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он отметил, сейчас в стране есть несколько законов и подзаконных актов, регулирующих порядок действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. «Законы о защите населения от ЧС создавались, когда в России большинство политических процессов в правительстве и регионах были устроены совершенно иначе, нежели сейчас. Во многом, этим обоснована неготовность региональных властей и необходимость правительства включаться в процесс „ручного“ регулирования процессами ликвидации ЧС. Назрела необходимость структурного изменения законодательства», — пояснил Климанов. Вода продолжает прибывать. Курганская область. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам собеседника агентства, первая ситуация, с которой не в полной мере справился механизм закона о ЧС от 1994 года, стала пандемия. В 2020 году все оперативные процессы, режимы ограничений, лечения и поддержки населения решались в самих регионах, и только координационные мероприятия осуществлялись непосредственно правительством и Минздравом. «Тогда выяснилось, что документ в полной мере не регулирует начало процесса координации, ответственность участников процессов ликвидации ЧС, возникших в необычной ситуации, что, в конечном итоге, не могло не сказаться на слаженности действий на первых порах, когда промедление недопустимо», — рассказал Климанов. Новость по теме Как движется волна наводнения по Курганской области. Карта Сейчас уже очевидно, отметил политолог, что руководство правительством налажено правильно, к действиям спасателей и медиков тоже нет претензий однако, у регионов остается прежняя проблема — широкие полномочия на местах, но ограниченный бюджет на ликвидацию последствий ЧС. Дефицит покрывается из средств резервного фонда, ущерб от паводка в Оренбургской области составил 40 млрд рублей, в то время, как Минприроды в 2023 году в отчете озвучило цифру ежегодного ущерба от наводнений по всей стране в 75 млрд рублей. Некоторые постройки по самую крышу скрылись под водой. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Следующий перелом в понимании процессов ликвидации ЧС связан с необходимостью страхования недвижимого имущества, ответственность за сохранность которого несет сам владелец в соответствии с гражданским кодексом. Да, есть компенсаторные механизмы от государства, но они не могут покрыть весь ущерб, а действующие механизмы страхования также вызывают вопросы. Ведь дамба в Орске была застрахована, по идее, ее восстановление должно осуществляться страховой компанией», — пояснил Климанов. Статья по теме «Не верим»: курганцы не хотят эвакуироваться из-за наводнения Безусловно, государство окажет помощь гражданам и предпринимателям, отметил собеседник агентства. «Но размер этой помощи, с одной стороны, определяется возможностями, которые есть у государства, с другой стороны, он должен где-то быть в явном виде зафиксирован и понятен для всех институтов общества. Чтобы гражданин, понимая, сколько в конечном итоге получит от государства, и если его имущество стоит значительно больше, задумался о страховании. В том числе, по причине сроков, в которые предоставляется государственная поддержка, они явно не стремительные», — рассказал Климанов. Политолог привел в пример несколько наводнений, которые произошли в Краснодарском крае в 2012 году в городе Крымск и наводнение в Иркутской области в городе Тулун в 2019 году, предоставление выплат по которому закончилось только в 2023 году. Понятные механизмы оценки ущерба, стоимости его компенсации, позволят, как федеральному бюджету, так и региональным властям, закладывать определенные суммы, а также ресурсы и на ликвидацию последствий, и на устройство гидротехнических сооружений. Только в таком случае возникнет понимание, подчеркнул Климанов, что их ремонт и содержание дешевле закладываемых в бюджет компенсаторных механизмов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ликвидация последствий весеннего паводка в регионах ведется совместными усилиями правительственной комиссии, координирующей деятельность министерств, регионов и местных штабов. Тем временем, ситуация в зонах подтопления продолжает осложняться, 12 апреля в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях число людей, эвакуированных из зоны подтопления, достигло 20 тысяч человек. Политолог Владимир Климанов рассказал URA.RU, как устроен механизм взаимодействия правительства РФ с регионами при чрезвычайных ситуациях, и что еще нужно сделать в будущем. Накануне, 11 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правительства, на котором, в числе прочих, решался вопрос координации действий власти по ликвидации последствий ЧС и помощи гражданам. «Самое главное — это безопасность наших граждан. Обеспечение их всем, что необходимо. Очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения», — поставил задачу правительству Мишустин. Словами «прошу докладывать регулярно» ситуацию с паводками в регионах ранее поставил на личный контроль президент РФ Владимир Путин. Организовать работу по ликвидации последствий ЧС и помочь пострадавшим глава государства поручил Мишустину, им 8 апреля создана комиссия по предупреждению и ликвидации последствий паводков. В ее состав вошли специалисты большинства ведомств кабмина, включая ключевые в этом процессе Минтруд (помощь), Минстрой (техника) и Минфин (выделение средств), — а возглавил комиссию глава МЧС Александр Куренков. Его ведомство приняло на себя основной удар по ликвидации последствий стихии. Наиболее сложная ситуация с паводком складывается в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В них введен режим повышенной готовности с частичной эвакуацией населения из зон подтопления. На сегодняшний день число россиян, вынужденно покинувших свои дома из-за стихии, составило 20 тысяч человек, их число продолжает увеличиваться. Вчера, 11 апреля, правительство подписало распоряжение о выделении 1,2 млрд рублей МЧС для размещения и снабжения вынужденных переселенцев. На сегодняшний день в России общую координацию процессами ликвидации ЧС занимается правительство, в ведении которого находятся ключевые министерства, и региональные власти, которые ведут работу на местах, рассказал политолог, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он отметил, сейчас в стране есть несколько законов и подзаконных актов, регулирующих порядок действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. По словам собеседника агентства, первая ситуация, с которой не в полной мере справился механизм закона о ЧС от 1994 года, стала пандемия. В 2020 году все оперативные процессы, режимы ограничений, лечения и поддержки населения решались в самих регионах, и только координационные мероприятия осуществлялись непосредственно правительством и Минздравом. «Тогда выяснилось, что документ в полной мере не регулирует начало процесса координации, ответственность участников процессов ликвидации ЧС, возникших в необычной ситуации, что, в конечном итоге, не могло не сказаться на слаженности действий на первых порах, когда промедление недопустимо», — рассказал Климанов. Сейчас уже очевидно, отметил политолог, что руководство правительством налажено правильно, к действиям спасателей и медиков тоже нет претензий однако, у регионов остается прежняя проблема — широкие полномочия на местах, но ограниченный бюджет на ликвидацию последствий ЧС. Дефицит покрывается из средств резервного фонда, ущерб от паводка в Оренбургской области составил 40 млрд рублей, в то время, как Минприроды в 2023 году в отчете озвучило цифру ежегодного ущерба от наводнений по всей стране в 75 млрд рублей. «Следующий перелом в понимании процессов ликвидации ЧС связан с необходимостью страхования недвижимого имущества, ответственность за сохранность которого несет сам владелец в соответствии с гражданским кодексом. Да, есть компенсаторные механизмы от государства, но они не могут покрыть весь ущерб, а действующие механизмы страхования также вызывают вопросы. Ведь дамба в Орске была застрахована, по идее, ее восстановление должно осуществляться страховой компанией», — пояснил Климанов. Безусловно, государство окажет помощь гражданам и предпринимателям, отметил собеседник агентства. «Но размер этой помощи, с одной стороны, определяется возможностями, которые есть у государства, с другой стороны, он должен где-то быть в явном виде зафиксирован и понятен для всех институтов общества. Чтобы гражданин, понимая, сколько в конечном итоге получит от государства, и если его имущество стоит значительно больше, задумался о страховании. В том числе, по причине сроков, в которые предоставляется государственная поддержка, они явно не стремительные», — рассказал Климанов. Политолог привел в пример несколько наводнений, которые произошли в Краснодарском крае в 2012 году в городе Крымск и наводнение в Иркутской области в городе Тулун в 2019 году, предоставление выплат по которому закончилось только в 2023 году. Понятные механизмы оценки ущерба, стоимости его компенсации, позволят, как федеральному бюджету, так и региональным властям, закладывать определенные суммы, а также ресурсы и на ликвидацию последствий, и на устройство гидротехнических сооружений. Только в таком случае возникнет понимание, подчеркнул Климанов, что их ремонт и содержание дешевле закладываемых в бюджет компенсаторных механизмов.