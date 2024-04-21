В Салехарде строители приступили к работам по модернизации набережной Полябты

В Салехарде (ЯНАО) начались работы по реконструкции набережной Полябты. Проведены геодезические изыскания и определены границы объекта, сообщает пресс-служба администрации городской столицы.
«Начались работы по благоустройству набережной Полябты. Уже проведены геодезические изыскания, определены границы объекта. Сейчас ведется подготовка площадки к благоустройству и планировка территории», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
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В Салехарде (ЯНАО) начались работы по реконструкции набережной Полябты. Проведены геодезические изыскания и определены границы объекта, сообщает пресс-служба администрации городской столицы. «Начались работы по благоустройству набережной Полябты. Уже проведены геодезические изыскания, определены границы объекта. Сейчас ведется подготовка площадки к благоустройству и планировка территории», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. По проекту благоустройства, на набережной будут обустроены пешеходная и парковая зона, флотский спуск, детская площадка, места для отдыха. Реконструкцию объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» поддержало более семи тысяч жителей окружной столицы.