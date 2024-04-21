21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Салехарде строители приступили к работам по модернизации набережной Полябты

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , строители, исеть, строительство набережной
В Салехарде приступили к реконструкции набережной Полябты Фото:

В Салехарде (ЯНАО) начались работы по реконструкции набережной Полябты. Проведены геодезические изыскания и определены границы объекта, сообщает пресс-служба администрации городской столицы.

«Начались работы по благоустройству набережной Полябты. Уже проведены геодезические изыскания, определены границы объекта. Сейчас ведется подготовка площадки к благоустройству и планировка территории», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

По проекту благоустройства, на набережной будут обустроены пешеходная и парковая зона, флотский спуск, детская площадка, места для отдыха. Реконструкцию объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» поддержало более семи тысяч жителей окружной столицы.

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В Салехарде (ЯНАО) начались работы по реконструкции набережной Полябты. Проведены геодезические изыскания и определены границы объекта, сообщает пресс-служба администрации городской столицы. «Начались работы по благоустройству набережной Полябты. Уже проведены геодезические изыскания, определены границы объекта. Сейчас ведется подготовка площадки к благоустройству и планировка территории», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. По проекту благоустройства, на набережной будут обустроены пешеходная и парковая зона, флотский спуск, детская площадка, места для отдыха. Реконструкцию объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» поддержало более семи тысяч жителей окружной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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