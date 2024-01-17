В Салехарде (ЯНАО) в летний период будет благоустроена прибрежная зона вдоль реки Полябта. За создание объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» поддержало более семи тысяч жителей окружной столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Предусмотрено создание променада от лодочной станции до места для отдыха у реки Полябта. В планах — обустройство велодорожек, прогулочных зон, освещения, установка беседок для отдыха. Существующая „зеленая“ зона будет сохранена — предусмотрена также и высадка новых деревьев и кустарников различных пород», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Реконструкция затронет территорию по улице Набережной. Проект работ в районе от дома № 49 до дома № 70а был представлен городским властям.
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