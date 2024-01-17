17 января 2024

В Салехарде благоустроят зону отдыха вдоль реки Полябта. Фото

Власти Салехарда приняли проект благоустройства прибрежной зоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, река исеть, каменный мост на малышева, городские птицы, утки
В Салехарде обустроят прибрежную зону отдыха Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в летний период будет благоустроена прибрежная зона вдоль реки Полябта. За создание объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» поддержало более семи тысяч жителей окружной столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Предусмотрено создание променада от лодочной станции до места для отдыха у реки Полябта. В планах — обустройство велодорожек, прогулочных зон, освещения, установка беседок для отдыха. Существующая „зеленая“ зона будет сохранена — предусмотрена также и высадка новых деревьев и кустарников различных пород», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Реконструкция затронет территорию по улице Набережной. Проект работ в районе от дома № 49 до дома № 70а был представлен городским властям.

Проект благоустройства зоны отдыха вдоль реки Полябта
Проект благоустройства зоны отдыха вдоль реки Полябта
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) в летний период будет благоустроена прибрежная зона вдоль реки Полябта. За создание объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» поддержало более семи тысяч жителей окружной столицы, сообщает пресс-служба городской администрации. «Предусмотрено создание променада от лодочной станции до места для отдыха у реки Полябта. В планах — обустройство велодорожек, прогулочных зон, освещения, установка беседок для отдыха. Существующая „зеленая“ зона будет сохранена — предусмотрена также и высадка новых деревьев и кустарников различных пород», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Реконструкция затронет территорию по улице Набережной. Проект работ в районе от дома № 49 до дома № 70а был представлен городским властям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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