21 апреля 2024

Погранслужба: 10 уклонистов ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Госпогранслужба Украины ежедневно ловит уклонистов от армии Фото:
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Порядка 10 мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день из-за мобилизации. Об этом заявил украинский спикер госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — сказал Демченко в эфире телемарафона. По его словам, такие случаи ежедневно фиксируются. Кроме того, уклонисты пытаются подкупать пограничников.

В погранслужбе ранее рассказали о задержании мужчины, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты. В итоге он заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Еще был случай, когда украинец уплыл по реке в Европу, чтобы скрыться от мобилизации.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране. Он также отказал в демобилизации военным, прослужившим год в украинской армии. В 2023 году в ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов. В первом квартале 2024 года из украинской армии дезертировало около 25 000 человек.

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Порядка 10 мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день из-за мобилизации. Об этом заявил украинский спикер госпогранслужбы Андрей Демченко. «Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — сказал Демченко в эфире телемарафона. По его словам, такие случаи ежедневно фиксируются. Кроме того, уклонисты пытаются подкупать пограничников. В погранслужбе ранее рассказали о задержании мужчины, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты. В итоге он заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Еще был случай, когда украинец уплыл по реке в Европу, чтобы скрыться от мобилизации. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране. Он также отказал в демобилизации военным, прослужившим год в украинской армии. В 2023 году в ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов. В первом квартале 2024 года из украинской армии дезертировало около 25 000 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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