Погранслужба: 10 уклонистов ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины

22 апреля 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Госпогранслужба Украины ежедневно ловит уклонистов от армии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порядка 10 мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день из-за мобилизации. Об этом заявил украинский спикер госпогранслужбы Андрей Демченко. «Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — сказал Демченко в эфире телемарафона. По его словам, такие случаи ежедневно фиксируются. Кроме того, уклонисты пытаются подкупать пограничников. В погранслужбе ранее рассказали о задержании мужчины, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты. В итоге он заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Еще был случай, когда украинец уплыл по реке в Европу, чтобы скрыться от мобилизации. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране. Он также отказал в демобилизации военным, прослужившим год в украинской армии. В 2023 году в ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов. В первом квартале 2024 года из украинской армии дезертировало около 25 000 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 10 мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день из-за мобилизации. Об этом заявил украинский спикер госпогранслужбы Андрей Демченко. «Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — сказал Демченко в эфире телемарафона. По его словам, такие случаи ежедневно фиксируются. Кроме того, уклонисты пытаются подкупать пограничников. В погранслужбе ранее рассказали о задержании мужчины, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты. В итоге он заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Еще был случай, когда украинец уплыл по реке в Европу, чтобы скрыться от мобилизации. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране. Он также отказал в демобилизации военным, прослужившим год в украинской армии. В 2023 году в ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов. В первом квартале 2024 года из украинской армии дезертировало около 25 000 человек.