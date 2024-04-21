Погранслужба: 10 уклонистов ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины

Порядка 10 мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день из-за мобилизации. Об этом заявил украинский спикер госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — сказал Демченко в эфире телемарафона. По его словам, такие случаи ежедневно фиксируются. Кроме того, уклонисты пытаются подкупать пограничников.
В погранслужбе ранее рассказали о задержании мужчины, который пытался сбежать в Румынию через Карпаты. В итоге он заблудился и шесть дней блуждал по горам, пройдя расстояние в 70 километров. Еще был случай, когда украинец уплыл по реке в Европу, чтобы скрыться от мобилизации.
В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране. Он также отказал в демобилизации военным, прослужившим год в украинской армии. В 2023 году в ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов. В первом квартале 2024 года из украинской армии дезертировало около 25 000 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.