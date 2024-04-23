Военкор Ткач раскрыл, когда ВСУ смогут пойти в наступление

Военкор Ткач: поддержка для контрнаступа для Украины придет через полгода

23 апреля 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Поставки оружия не помогут Украине победить, сообщил Василий Ткач Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может выступить с контрнаступлением не раньше выборов президента США, к этому же времени до ВСУ дойдут новые поставки оружия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Возможно армия Украины попробует как-то пошуметь и изобразить контрнаступление к выборам президента США (ноябрь 2024 год). Тогда у Киева будет хоть какая-то политическая подоплека. Если ВСУ и получат артиллерийские снаряды в нужном количестве, вряд ли это будет через неделю. Скорее всего, поставки будут идти в течение нескольких месяцев, даже до полугода. Также у них нет вообще авиации. Для наступления нужно очень большое преимущество, минимум троекратное», — сообщил Василий Ткач. По его словам, у Украины нет времени на подготовку к наступательным действиям. «Мы уже видели одно контрнаступление, и все помнят, чем оно закончилось. К нему подготавливали войска в Британии и других странах, но это ничего не дало. Если они собираются в ближайшее время начать контрнаступление, у них даже времени на подготовку личного состава не остается, уже не говоря о снаряжении», — отметил военкор. Поставки техники не помогут украинской армии, подчеркнул собеседник агентства. «За счет необученных солдат ВСУ пытаются максимально удерживать территорию. Сейчас любое наше движение на поле боя вперед сталкивается с контратаками, с противодействием со стороны Украины. Несмотря на это, мы подвигаемся вперед. Как говорит Министерство обороны, армия России улучшает свои полиции, занимает населенные пункты или подходит к ним. Это все говорит о том, что наши Вооруженные силы более эффективны, чем украинские. Чем дальше, тем больше потерь будет у ВСУ. Сила армии — это не техника, а обученные и опытные солдаты», — заключил Ткач.



Палата представителей США одобрила проект о выделении Киеву новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов и ракетах ATACMS. В Германии заявили, что принятый законопроект поможет ВСУ продержаться до 2025 года. В разговоре с агентством эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов, отметил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина может выступить с контрнаступлением не раньше выборов президента США, к этому же времени до ВСУ дойдут новые поставки оружия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Возможно армия Украины попробует как-то пошуметь и изобразить контрнаступление к выборам президента США (ноябрь 2024 год). Тогда у Киева будет хоть какая-то политическая подоплека. Если ВСУ и получат артиллерийские снаряды в нужном количестве, вряд ли это будет через неделю. Скорее всего, поставки будут идти в течение нескольких месяцев, даже до полугода. Также у них нет вообще авиации. Для наступления нужно очень большое преимущество, минимум троекратное», — сообщил Василий Ткач. По его словам, у Украины нет времени на подготовку к наступательным действиям. «Мы уже видели одно контрнаступление, и все помнят, чем оно закончилось. К нему подготавливали войска в Британии и других странах, но это ничего не дало. Если они собираются в ближайшее время начать контрнаступление, у них даже времени на подготовку личного состава не остается, уже не говоря о снаряжении», — отметил военкор. Поставки техники не помогут украинской армии, подчеркнул собеседник агентства. «За счет необученных солдат ВСУ пытаются максимально удерживать территорию. Сейчас любое наше движение на поле боя вперед сталкивается с контратаками, с противодействием со стороны Украины. Несмотря на это, мы подвигаемся вперед. Как говорит Министерство обороны, армия России улучшает свои полиции, занимает населенные пункты или подходит к ним. Это все говорит о том, что наши Вооруженные силы более эффективны, чем украинские. Чем дальше, тем больше потерь будет у ВСУ. Сила армии — это не техника, а обученные и опытные солдаты», — заключил Ткач. Палата представителей США одобрила проект о выделении Киеву новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов и ракетах ATACMS. В Германии заявили, что принятый законопроект поможет ВСУ продержаться до 2025 года. В разговоре с агентством эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов, отметил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи.