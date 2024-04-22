22 апреля 2024

Где находится Очеретино, которое освободили ВС РФ и почему оно важно

Военкоры «Русской весны»: российская армия освободила Очеретино
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Освобождение Очеретино позволит российской армии разделить две основные украинские группировки на авдеевском направлении, подчеркнули военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военкоры сообщили о поднятии ВС РФ флага над администрацией населенного пункта Очеретино (авдеевское направление), тем самым символизируя освобождение поселка. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию. URA.RU рассказывает, чем важно Очеретино и почему ВС РФ туда наступают.

Почему ВС РФ наступают на Очеретино

После освобождения города Авдеевки на одноименном направлении фронта российские солдаты начали продвигаться к северу. По словам военкоров РФ, основная задача перед армией состоит в том, чтобы разделить десятки украинских подразделений, которые сейчас действуют на авдеевском направлении. Это в целом открывает перед солдатами ВС РФ ряд тактических преимуществ.

В настоящий момент по украинским позициям на этом фронтовом участке ведется активный артиллерийский огонь. Также ВС РФ выполняют боевые задачи по линии Бердычи — Семеновка. Направляясь в сторону Очеретино, российские солдаты вынуждают ВСУ разделиться на две условные части — северную и южную. По словам военкоров, общая их численность составляет до восьми тысяч человек и они окажутся изолированы друг от друга в случае продвижения ВС РФ до Очеретино и последующего его освобождения. Сейчас это и произошло, отметили военкоры «Русской весны».

Важность Очеретино для России и Украины

Этот поселок является ключевой высотой, которую ВСУ занимали долгое время. Через него также шло снабжение Авдеевки в тот момент, когда еще город находился под украинским контролем. В целом для Украины это является важным логистическим узлом. С потерей Очеретино Украина не может контролировать и линию Бердычи — Семеновка. Таким образом ВС РФ смогут постепенно освобождать Донецкую территорию от украинских сил.

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Российские военкоры сообщили о поднятии ВС РФ флага над администрацией населенного пункта Очеретино (авдеевское направление), тем самым символизируя освобождение поселка. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию. URA.RU рассказывает, чем важно Очеретино и почему ВС РФ туда наступают. После освобождения города Авдеевки на одноименном направлении фронта российские солдаты начали продвигаться к северу. По словам военкоров РФ, основная задача перед армией состоит в том, чтобы разделить десятки украинских подразделений, которые сейчас действуют на авдеевском направлении. Это в целом открывает перед солдатами ВС РФ ряд тактических преимуществ. В настоящий момент по украинским позициям на этом фронтовом участке ведется активный артиллерийский огонь. Также ВС РФ выполняют боевые задачи по линии Бердычи — Семеновка. Направляясь в сторону Очеретино, российские солдаты вынуждают ВСУ разделиться на две условные части — северную и южную. По словам военкоров, общая их численность составляет до восьми тысяч человек и они окажутся изолированы друг от друга в случае продвижения ВС РФ до Очеретино и последующего его освобождения. Сейчас это и произошло, отметили военкоры «Русской весны». Этот поселок является ключевой высотой, которую ВСУ занимали долгое время. Через него также шло снабжение Авдеевки в тот момент, когда еще город находился под украинским контролем. В целом для Украины это является важным логистическим узлом. С потерей Очеретино Украина не может контролировать и линию Бердычи — Семеновка. Таким образом ВС РФ смогут постепенно освобождать Донецкую территорию от украинских сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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