Где находится Очеретино, которое освободили ВС РФ и почему оно важно

Военкоры «Русской весны»: российская армия освободила Очеретино

22 апреля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Освобождение Очеретино позволит российской армии разделить две основные украинские группировки на авдеевском направлении, подчеркнули военкоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военкоры сообщили о поднятии ВС РФ флага над администрацией населенного пункта Очеретино (авдеевское направление), тем самым символизируя освобождение поселка. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию. URA.RU рассказывает, чем важно Очеретино и почему ВС РФ туда наступают. Почему ВС РФ наступают на Очеретино После освобождения города Авдеевки на одноименном направлении фронта российские солдаты начали продвигаться к северу. По словам военкоров РФ, основная задача перед армией состоит в том, чтобы разделить десятки украинских подразделений, которые сейчас действуют на авдеевском направлении. Это в целом открывает перед солдатами ВС РФ ряд тактических преимуществ. В настоящий момент по украинским позициям на этом фронтовом участке ведется активный артиллерийский огонь. Также ВС РФ выполняют боевые задачи по линии Бердычи — Семеновка. Направляясь в сторону Очеретино, российские солдаты вынуждают ВСУ разделиться на две условные части — северную и южную. По словам военкоров, общая их численность составляет до восьми тысяч человек и они окажутся изолированы друг от друга в случае продвижения ВС РФ до Очеретино и последующего его освобождения. Сейчас это и произошло, отметили военкоры «Русской весны». Важность Очеретино для России и Украины Этот поселок является ключевой высотой, которую ВСУ занимали долгое время. Через него также шло снабжение Авдеевки в тот момент, когда еще город находился под украинским контролем. В целом для Украины это является важным логистическим узлом. С потерей Очеретино Украина не может контролировать и линию Бердычи — Семеновка. Таким образом ВС РФ смогут постепенно освобождать Донецкую территорию от украинских сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военкоры сообщили о поднятии ВС РФ флага над администрацией населенного пункта Очеретино (авдеевское направление), тем самым символизируя освобождение поселка. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию. URA.RU рассказывает, чем важно Очеретино и почему ВС РФ туда наступают. После освобождения города Авдеевки на одноименном направлении фронта российские солдаты начали продвигаться к северу. По словам военкоров РФ, основная задача перед армией состоит в том, чтобы разделить десятки украинских подразделений, которые сейчас действуют на авдеевском направлении. Это в целом открывает перед солдатами ВС РФ ряд тактических преимуществ. В настоящий момент по украинским позициям на этом фронтовом участке ведется активный артиллерийский огонь. Также ВС РФ выполняют боевые задачи по линии Бердычи — Семеновка. Направляясь в сторону Очеретино, российские солдаты вынуждают ВСУ разделиться на две условные части — северную и южную. По словам военкоров, общая их численность составляет до восьми тысяч человек и они окажутся изолированы друг от друга в случае продвижения ВС РФ до Очеретино и последующего его освобождения. Сейчас это и произошло, отметили военкоры «Русской весны». Этот поселок является ключевой высотой, которую ВСУ занимали долгое время. Через него также шло снабжение Авдеевки в тот момент, когда еще город находился под украинским контролем. В целом для Украины это является важным логистическим узлом. С потерей Очеретино Украина не может контролировать и линию Бердычи — Семеновка. Таким образом ВС РФ смогут постепенно освобождать Донецкую территорию от украинских сил.