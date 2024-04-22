22 апреля 2024

В Тюменской области уровень воды в Тоболе за сутки вырос более чем на 1,5 метра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, паводок, уровень воды, наводнение, потоп
Тобол за сутки поднялся на 152 см Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области в районе села Коркино уровень воды в реке Тобол за сутки с 6:00 22 апреля по 23 апреля вырос на 154 сантиметра. Информация следует из гидрологических данных.

«Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино по состоянию на 6:00 22 апреля — 554 см. По состоянию на 6:00 23 апреля — 708 см. Рост за сутки — 152 см», — следует из данных.

Также продолжает расти уровень реки Ишим в Абатском районе. По состоянию на утро 23 апреля он достиг отметки в 763 сантиметра, прирост за сутки — 66 сантиметров.

Снижение уровня воды отмечается в районе города Ишима. Там за сутки вода опустилась на 10 сантиметров. На посту в Ильинке уровень воды упал на шесть сантиметров.

В Абатском районе Тюменской области вечером 22 апреля была объявлена срочная эвакуация населения из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Там свыше 20 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в районе села Коркино уровень воды в реке Тобол за сутки с 6:00 22 апреля по 23 апреля вырос на 154 сантиметра. Информация следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино по состоянию на 6:00 22 апреля — 554 см. По состоянию на 6:00 23 апреля — 708 см. Рост за сутки — 152 см», — следует из данных. Также продолжает расти уровень реки Ишим в Абатском районе. По состоянию на утро 23 апреля он достиг отметки в 763 сантиметра, прирост за сутки — 66 сантиметров. Снижение уровня воды отмечается в районе города Ишима. Там за сутки вода опустилась на 10 сантиметров. На посту в Ильинке уровень воды упал на шесть сантиметров. В Абатском районе Тюменской области вечером 22 апреля была объявлена срочная эвакуация населения из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Там свыше 20 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...