В Тюменской области уровень воды в Тоболе за сутки вырос более чем на 1,5 метра

23 апреля 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Тобол за сутки поднялся на 152 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области в районе села Коркино уровень воды в реке Тобол за сутки с 6:00 22 апреля по 23 апреля вырос на 154 сантиметра. Информация следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино по состоянию на 6:00 22 апреля — 554 см. По состоянию на 6:00 23 апреля — 708 см. Рост за сутки — 152 см», — следует из данных. Также продолжает расти уровень реки Ишим в Абатском районе. По состоянию на утро 23 апреля он достиг отметки в 763 сантиметра, прирост за сутки — 66 сантиметров. Снижение уровня воды отмечается в районе города Ишима. Там за сутки вода опустилась на 10 сантиметров. На посту в Ильинке уровень воды упал на шесть сантиметров. В Абатском районе Тюменской области вечером 22 апреля была объявлена срочная эвакуация населения из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Там свыше 20 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в районе села Коркино уровень воды в реке Тобол за сутки с 6:00 22 апреля по 23 апреля вырос на 154 сантиметра. Информация следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино по состоянию на 6:00 22 апреля — 554 см. По состоянию на 6:00 23 апреля — 708 см. Рост за сутки — 152 см», — следует из данных. Также продолжает расти уровень реки Ишим в Абатском районе. По состоянию на утро 23 апреля он достиг отметки в 763 сантиметра, прирост за сутки — 66 сантиметров. Снижение уровня воды отмечается в районе города Ишима. Там за сутки вода опустилась на 10 сантиметров. На посту в Ильинке уровень воды упал на шесть сантиметров. В Абатском районе Тюменской области вечером 22 апреля была объявлена срочная эвакуация населения из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Там свыше 20 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления.