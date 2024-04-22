В Тюменской области из-за наводнений объявлена срочная эвакуация

22 апреля 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

На реке Ишим в Абатском районе идет критический подъем воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатском районе Тюменской области объявлена срочная эвакуация населения из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Об этом глава района Игорь Васильев сообщил в соцсети. «Сегодня, 22 апреля, в 21 час 00 минут местного времени на заседании районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение об экстренной эвакуации граждан всех населенных пунктов, подверженных подтоплению! На реке Ишим идет критический подъем воды. Жильцам домов, которые находятся в зоне подтопления, необходимо эвакуироваться в ближайшее время!» — сообщил Васильев в своем telegram-канале. В районе развернуты пункты временного размещения. В селе Абатском пункт хранения вещей с сегодняшнего дня работает в круглосуточном режиме. Свыше 20 населенных пунктов в Абатском районе находятся в зоне возможного подтопления. В селе Абатском власти утром 22 апреля объявили штормовое предупреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абатском районе Тюменской области объявлена срочная эвакуация населения из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Об этом глава района Игорь Васильев сообщил в соцсети. «Сегодня, 22 апреля, в 21 час 00 минут местного времени на заседании районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение об экстренной эвакуации граждан всех населенных пунктов, подверженных подтоплению! На реке Ишим идет критический подъем воды. Жильцам домов, которые находятся в зоне подтопления, необходимо эвакуироваться в ближайшее время!» — сообщил Васильев в своем telegram-канале. В районе развернуты пункты временного размещения. В селе Абатском пункт хранения вещей с сегодняшнего дня работает в круглосуточном режиме. Свыше 20 населенных пунктов в Абатском районе находятся в зоне возможного подтопления. В селе Абатском власти утром 22 апреля объявили штормовое предупреждение.