В Пермском крае к борьбе с угрозой паводка подключили дружинников

23 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Пик половодья в Пермском крае прогнозируется 23 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае к борьбе с угрозой затопления жилых домов в связи с паводком подключили народные дружины. В Юрлинском муниципальном округе они провели профилактический обход частного сектора, который находится в зоне возможного затопления. «Дружинниками народной дружины Юрлинского муниципального округа проведен обход жилого сектора в зоне затопления в селе Юрла. Посещено 32 домовладения по улицам Заречная, Комсомольская и переулка Комсомольский. Во время обхода с жителями проведены беседы о действиях в случае возможного подтопления их домов и придомовой территории. Вручены памятки по действиям в период весеннего половодья», — сообщается на сайте администрации муниципалитета. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о дальнейшем повышении уровня воды в реках региона. В ведомстве отметили, что «местами подъемы могут быть интенсивными». Пониженным участкам местности грозит затопление. При этом в управлении акцентировали внимание на том, что превентивные противопаводковые мероприятия в территориях «выполнены в полном объеме». В Пермском крае оказались частично подтоплены паводковыми водами территории в городах Чусовой и Александровск. В Чусовском округе в связи с паводком введен режим повышенной готовности. Экстренными службами усилен контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов. По прогнозам синоптиков пик половодья в регионе ожидается 23 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае к борьбе с угрозой затопления жилых домов в связи с паводком подключили народные дружины. В Юрлинском муниципальном округе они провели профилактический обход частного сектора, который находится в зоне возможного затопления. «Дружинниками народной дружины Юрлинского муниципального округа проведен обход жилого сектора в зоне затопления в селе Юрла. Посещено 32 домовладения по улицам Заречная, Комсомольская и переулка Комсомольский. Во время обхода с жителями проведены беседы о действиях в случае возможного подтопления их домов и придомовой территории. Вручены памятки по действиям в период весеннего половодья», — сообщается на сайте администрации муниципалитета. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о дальнейшем повышении уровня воды в реках региона. В ведомстве отметили, что «местами подъемы могут быть интенсивными». Пониженным участкам местности грозит затопление. При этом в управлении акцентировали внимание на том, что превентивные противопаводковые мероприятия в территориях «выполнены в полном объеме». В Пермском крае оказались частично подтоплены паводковыми водами территории в городах Чусовой и Александровск. В Чусовском округе в связи с паводком введен режим повышенной готовности. Экстренными службами усилен контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов. По прогнозам синоптиков пик половодья в регионе ожидается 23 апреля.