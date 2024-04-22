В Кургане уровень воды в Тоболе остановил снижение

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 12:00 не изменился. Он остался на отметке 964 сантиметра над нулем гидропоста. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 12:00: 964 сантиметров», — указано на интерактивной карте.
За два часа вода в Тоболе не изменила уровень. Значения в 964 сантиметра Тобол достиг к 10:00. В селе Бараба Кетовского округа данные не менялись с 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров.
Ранее URA.RU писало, что курганские школы переводят с дистанционного обучения. С 24 апреля три школы будут проводить очные занятия. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.
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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 12:00 не изменился. Он остался на отметке 964 сантиметра над нулем гидропоста. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 12:00: 964 сантиметров», — указано на интерактивной карте. За два часа вода в Тоболе не изменила уровень. Значения в 964 сантиметра Тобол достиг к 10:00. В селе Бараба Кетовского округа данные не менялись с 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что курганские школы переводят с дистанционного обучения. С 24 апреля три школы будут проводить очные занятия. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.