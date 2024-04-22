22 апреля 2024

В Кургане уровень воды в Тоболе остановил снижение

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, дорожный знак, проезд запрещен, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, кирпич
С 10:00 уровень воды в Тоболе не изменился Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 12:00 не изменился. Он остался на отметке 964 сантиметра над нулем гидропоста. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 12:00: 964 сантиметров», — указано на интерактивной карте.

За два часа вода в Тоболе не изменила уровень. Значения в 964 сантиметра Тобол достиг к 10:00. В селе Бараба Кетовского округа данные не менялись с 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров.

Ранее URA.RU писало, что курганские школы переводят с дистанционного обучения. С 24 апреля три школы будут проводить очные занятия. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 12:00 не изменился. Он остался на отметке 964 сантиметра над нулем гидропоста. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 12:00: 964 сантиметров», — указано на интерактивной карте. За два часа вода в Тоболе не изменила уровень. Значения в 964 сантиметра Тобол достиг к 10:00. В селе Бараба Кетовского округа данные не менялись с 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что курганские школы переводят с дистанционного обучения. С 24 апреля три школы будут проводить очные занятия. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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