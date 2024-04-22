В Кургане уровень воды в Тоболе остановил снижение

23 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

С 10:00 уровень воды в Тоболе не изменился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 12:00 не изменился. Он остался на отметке 964 сантиметра над нулем гидропоста. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 12:00: 964 сантиметров», — указано на интерактивной карте. За два часа вода в Тоболе не изменила уровень. Значения в 964 сантиметра Тобол достиг к 10:00. В селе Бараба Кетовского округа данные не менялись с 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что курганские школы переводят с дистанционного обучения. С 24 апреля три школы будут проводить очные занятия. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 12:00 не изменился. Он остался на отметке 964 сантиметра над нулем гидропоста. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 12:00: 964 сантиметров», — указано на интерактивной карте. За два часа вода в Тоболе не изменила уровень. Значения в 964 сантиметра Тобол достиг к 10:00. В селе Бараба Кетовского округа данные не менялись с 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что курганские школы переводят с дистанционного обучения. С 24 апреля три школы будут проводить очные занятия. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.