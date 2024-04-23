Китай впервые с 2022 года снизил поставки оборудования в Россию

23 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В марте 2024 года наблюдалось значительное сокращение доли РФ в импорте из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впервые с декабря 2022 года Китай уменьшил объемы прямых поставок в РФ машин, оборудования и механизмов, включая электротехнические товары. Об этом следует из данных Главного таможенного управления КНР. Согласно статистике, экспорт данных категорий товаров из Китая в Россию сократился на 15% по сравнению с мартом предыдущего года, составив 2,9 миллиарда долларов. «Китайские компании впервые с декабря 2022 года сократили прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, включая электрическое», — передает РБК, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР. Это стало первым существенным снижением экспорта данных категорий товаров с декабря 2022 года. В марте 2024 года наблюдалось значительное сокращение доли России в импорте из Китая таких товаров, как тракторы, водонагреватели, насосы и другое электротехническое оборудование. Эксперт Александр Фиранчук также отмечает уменьшение поставок в Россию таких товаров, как лампы, прожекторы и пневматические инструменты. Тем не менее некоторые категории товаров показали положительную динамику. В частности, увеличились поставки металлоконструкций, центрифуг и оборудования для дробления камней. Также стабильными остаются поставки легковых автомобилей, моторных средств и их частей, что свидетельствует о различном влиянии санкционных ограничений на разные сегменты товарного обмена между странами. Ранее сообщалось, что китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США. Банки КНР отказываются проводить платежи в связи с такой ситуацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые с декабря 2022 года Китай уменьшил объемы прямых поставок в РФ машин, оборудования и механизмов, включая электротехнические товары. Об этом следует из данных Главного таможенного управления КНР. Согласно статистике, экспорт данных категорий товаров из Китая в Россию сократился на 15% по сравнению с мартом предыдущего года, составив 2,9 миллиарда долларов. «Китайские компании впервые с декабря 2022 года сократили прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, включая электрическое», — передает РБК, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР. Это стало первым существенным снижением экспорта данных категорий товаров с декабря 2022 года. В марте 2024 года наблюдалось значительное сокращение доли России в импорте из Китая таких товаров, как тракторы, водонагреватели, насосы и другое электротехническое оборудование. Эксперт Александр Фиранчук также отмечает уменьшение поставок в Россию таких товаров, как лампы, прожекторы и пневматические инструменты. Тем не менее некоторые категории товаров показали положительную динамику. В частности, увеличились поставки металлоконструкций, центрифуг и оборудования для дробления камней. Также стабильными остаются поставки легковых автомобилей, моторных средств и их частей, что свидетельствует о различном влиянии санкционных ограничений на разные сегменты товарного обмена между странами. Ранее сообщалось, что китайский экспорт в Россию в марте снизился на 16% из-за растущих антироссийских санкций со стороны США. Банки КНР отказываются проводить платежи в связи с такой ситуацией.