22 апреля 2024

Прокуратура наказала экс-мэра из ХМАО, которая сама себе выписывала премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Бывшую главу Октябрьского района заставили вернуть 1,2 миллиона рублей Фото:

Прокуратура заставила бывшую главу Октябрьского района вернуть 1,2 миллиона рублей. Эти деньги она незаконно выписала себе в качестве премий.

«Бывшей главой района в период с 2020 по 2021 года издавались распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы муниципального образования, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции думы муниципалитета», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Глава района этот вопрос на рассмотрение депутатам не выносила, поощряя свою работу по собственному усмотрению. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением. В итоге требования удовлетворили, а судебное решение исполнили.

Ранее URA.RU рассказывало, что бывший мэр Октябрьского района Анна Куташова ушла в отставку в конце 2021 года. После ухода с должности в ХМАО она стала главой Красногвардейского района Белгородской области.

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Прокуратура заставила бывшую главу Октябрьского района вернуть 1,2 миллиона рублей. Эти деньги она незаконно выписала себе в качестве премий. «Бывшей главой района в период с 2020 по 2021 года издавались распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы муниципального образования, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции думы муниципалитета», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Глава района этот вопрос на рассмотрение депутатам не выносила, поощряя свою работу по собственному усмотрению. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением. В итоге требования удовлетворили, а судебное решение исполнили. Ранее URA.RU рассказывало, что бывший мэр Октябрьского района Анна Куташова ушла в отставку в конце 2021 года. После ухода с должности в ХМАО она стала главой Красногвардейского района Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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