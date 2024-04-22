Прокуратура наказала экс-мэра из ХМАО, которая сама себе выписывала премии

23 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Бывшую главу Октябрьского района заставили вернуть 1,2 миллиона рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура заставила бывшую главу Октябрьского района вернуть 1,2 миллиона рублей. Эти деньги она незаконно выписала себе в качестве премий. «Бывшей главой района в период с 2020 по 2021 года издавались распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы муниципального образования, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции думы муниципалитета», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Глава района этот вопрос на рассмотрение депутатам не выносила, поощряя свою работу по собственному усмотрению. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением. В итоге требования удовлетворили, а судебное решение исполнили. Ранее URA.RU рассказывало, что бывший мэр Октябрьского района Анна Куташова ушла в отставку в конце 2021 года. После ухода с должности в ХМАО она стала главой Красногвардейского района Белгородской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура заставила бывшую главу Октябрьского района вернуть 1,2 миллиона рублей. Эти деньги она незаконно выписала себе в качестве премий. «Бывшей главой района в период с 2020 по 2021 года издавались распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. В соответствии с действующим законодательством оценка деятельности главы муниципального образования, а также его премирование за данные действия относится к исключительной компетенции думы муниципалитета», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Глава района этот вопрос на рассмотрение депутатам не выносила, поощряя свою работу по собственному усмотрению. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением. В итоге требования удовлетворили, а судебное решение исполнили. Ранее URA.RU рассказывало, что бывший мэр Октябрьского района Анна Куташова ушла в отставку в конце 2021 года. После ухода с должности в ХМАО она стала главой Красногвардейского района Белгородской области.