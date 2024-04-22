Транспорт, застрявший на трассе Салехард-Аксарка-Надым, эвакуировали

Дорожные службы помогли с вывозом транспорта, застрявшего на дороге Салехард-Аксарка-Надым. Движение перекрыто до улучшения погодных условий, сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Водителям рекомендуют отказаться от поездок по загородным дорогам.
«Застрявшие машины на дороге Салехард-Аксарка-Надым эвакуированы. Дорожники продолжают расчистку и организацию безопасного проезда. Движение будет закрыто до улучшения погодных условий», — сообщают авторы канала.
Погодные условия на Ямале остаются неблагоприятными. «Рекомендуем отказаться от поездок по загородным дорогам. Также предупреждаем об опасности в случае выезда на закрытые зимники и региональные дороги», — говорится в сообщении. Номера экстренных служб: 112,101,102,103.
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Дорожные службы помогли с вывозом транспорта, застрявшего на дороге Салехард-Аксарка-Надым. Движение перекрыто до улучшения погодных условий, сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Водителям рекомендуют отказаться от поездок по загородным дорогам. «Застрявшие машины на дороге Салехард-Аксарка-Надым эвакуированы. Дорожники продолжают расчистку и организацию безопасного проезда. Движение будет закрыто до улучшения погодных условий», — сообщают авторы канала. Погодные условия на Ямале остаются неблагоприятными. «Рекомендуем отказаться от поездок по загородным дорогам. Также предупреждаем об опасности в случае выезда на закрытые зимники и региональные дороги», — говорится в сообщении. Номера экстренных служб: 112,101,102,103. Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждают о занесенной снегом трассе. Проехать пока не удается из снежных завалов. Автомобильное движение по дороге Салехард — Аксарка временно закрывается из-за сложных погодных условий.