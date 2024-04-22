Бастрыкин вступился за челябинку и ее подругу, которых атаковал мигрант

23 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки в отношении мигранта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин вступился за чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву и ее подругу, к которым во время велопрогулки пристал мигрант из Таджикистана. Глава ведомства поручил предоставить доклад о ходе проверки в отношении иностранца, сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ. «СКР по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СКР по региону Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Инцидент произошел на улице в Челябинске. По сообщению Readovka, мигрант сначала преследовал девушек на машине, а после попытался наехать на них. После он начал предъявлять им за их внешний вид. Говорил, что «на его родине девушки так не одеваются». Извиняться за оскорбление он отказался. Полиция оперативно отреагировала на произошедшее. Мигрант был установлен и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вступился за чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву и ее подругу, к которым во время велопрогулки пристал мигрант из Таджикистана. Глава ведомства поручил предоставить доклад о ходе проверки в отношении иностранца, сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ. «СКР по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СКР по региону Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Инцидент произошел на улице в Челябинске. По сообщению Readovka, мигрант сначала преследовал девушек на машине, а после попытался наехать на них. После он начал предъявлять им за их внешний вид. Говорил, что «на его родине девушки так не одеваются». Извиняться за оскорбление он отказался. Полиция оперативно отреагировала на произошедшее. Мигрант был установлен и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.