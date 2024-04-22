Курганцы ждут повышения цен на стройматериалы из-за паводка

23 апреля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Паводок окажет влияние на строительный рынок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане прогнозируют повышение цен на стройматериалы в связи с началом строительного сезона и увеличением спроса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой строительного рынка. «Обязательно будет рост цен. На фоне масштабного паводка и в преддверии активизации строительных работ, специалисты прогнозируют увеличение стоимости стройматериалов. Это связано как с естественным увеличением спроса в теплое время года, так и с необходимостью восстановления пострадавших от стихии объектов», — отмечают источники. Ожидается, что наибольшее увеличение стоимости коснется таких популярных строительных материалов, как цемент, кирпич, лакокрасочные изделия и изоляционные материалы. Прогнозируют и повышение цен на древесные материалы. Это связано с ростом активности в строительстве и ремонтных работах после зимнего периода. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы. Все главные новости по поводу паводка — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане прогнозируют повышение цен на стройматериалы в связи с началом строительного сезона и увеличением спроса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой строительного рынка. «Обязательно будет рост цен. На фоне масштабного паводка и в преддверии активизации строительных работ, специалисты прогнозируют увеличение стоимости стройматериалов. Это связано как с естественным увеличением спроса в теплое время года, так и с необходимостью восстановления пострадавших от стихии объектов», — отмечают источники. Ожидается, что наибольшее увеличение стоимости коснется таких популярных строительных материалов, как цемент, кирпич, лакокрасочные изделия и изоляционные материалы. Прогнозируют и повышение цен на древесные материалы. Это связано с ростом активности в строительстве и ремонтных работах после зимнего периода. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы. Все главные новости по поводу паводка — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.