22 апреля 2024

Курганцы ждут повышения цен на стройматериалы из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , стройматериалы, строительные блоки, газобетон
Паводок окажет влияние на строительный рынок Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане прогнозируют повышение цен на стройматериалы в связи с началом строительного сезона и увеличением спроса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой строительного рынка.

«Обязательно будет рост цен. На фоне масштабного паводка и в преддверии активизации строительных работ, специалисты прогнозируют увеличение стоимости стройматериалов. Это связано как с естественным увеличением спроса в теплое время года, так и с необходимостью восстановления пострадавших от стихии объектов», — отмечают источники.

Ожидается, что наибольшее увеличение стоимости коснется таких популярных строительных материалов, как цемент, кирпич, лакокрасочные изделия и изоляционные материалы. Прогнозируют и повышение цен на древесные материалы. Это связано с ростом активности в строительстве и ремонтных работах после зимнего периода.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы. Все главные новости по поводу паводка — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане прогнозируют повышение цен на стройматериалы в связи с началом строительного сезона и увеличением спроса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой строительного рынка. «Обязательно будет рост цен. На фоне масштабного паводка и в преддверии активизации строительных работ, специалисты прогнозируют увеличение стоимости стройматериалов. Это связано как с естественным увеличением спроса в теплое время года, так и с необходимостью восстановления пострадавших от стихии объектов», — отмечают источники. Ожидается, что наибольшее увеличение стоимости коснется таких популярных строительных материалов, как цемент, кирпич, лакокрасочные изделия и изоляционные материалы. Прогнозируют и повышение цен на древесные материалы. Это связано с ростом активности в строительстве и ремонтных работах после зимнего периода. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы. Все главные новости по поводу паводка — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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