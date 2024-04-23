Пять человек объявили в розыск после обстрела наряда ППС в Карачаевске

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Виды Москвы, полиция, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, план перехват
Разыскиваемые скрылись с места преступления Фото:

Следственный комитет России объявил в розыск подозреваемых в совершении нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике, в результате которого погибли два силовика. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

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«Следственными органами по КЧР разыскиваются подозреваемые в совершении нападения на сотрудников полиции», — говорится в сообщении СУ СК России по КЧР в Telegram. Сотрудники ведомства просят передать любую информацию, известную о местонахождении лиц, причастных к совершению преступлений. Разыскиваются:

Эльканов Руслан Расулович, 22 августа 1997 года рождения,

Эльканов Ахмат Расулович, 07 апреля 1999 года рождения,

Джазаев Казбек Муссалимович, 22 сентября 1994 года рождения,

Семенов Руслан Александрович, 31 июля 1988 года рождения,

Аверьянов Владимир Иванович, 30 марта 1989 года рождения.

Ранее, в Карачаево-Черкессии, 21 апреля в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. По информации канала, инцидент произошел в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск.

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Следственный комитет России объявил в розыск подозреваемых в совершении нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике, в результате которого погибли два силовика. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. «Следственными органами по КЧР разыскиваются подозреваемые в совершении нападения на сотрудников полиции», — говорится в сообщении СУ СК России по КЧР в Telegram. Сотрудники ведомства просят передать любую информацию, известную о местонахождении лиц, причастных к совершению преступлений. Разыскиваются: Эльканов Руслан Расулович, 22 августа 1997 года рождения, Эльканов Ахмат Расулович, 07 апреля 1999 года рождения, Джазаев Казбек Муссалимович, 22 сентября 1994 года рождения, Семенов Руслан Александрович, 31 июля 1988 года рождения, Аверьянов Владимир Иванович, 30 марта 1989 года рождения. Ранее, в Карачаево-Черкессии, 21 апреля в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. По информации канала, инцидент произошел в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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