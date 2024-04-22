В Карачаевске двое мужчин расстреляли полицейских: что известно о нападении

В Карачаево-Черкесии неизвестные устроили вооруженное нападение на полицейских

22 апреля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

МВД опубликовало видео с места расстрела Фото: Илья Московец © URA.RU В Карачаево-Черкессии (КЧР) в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, инцидент произошел в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. URA.RU расскажет, что известно об инциденте — в материале. Нападение По информации telegram-канала Shot, инцидент произошел в Карачаевске, возле местного рынка. В поздний вечер 21 апреля трое полицейских проводили обычное патрулирование и были вооружены пистолетами и автоматами. Преступники напали на полицейских на улице, точное количество нападавших пока не установлено. По предварительным данным, нападавшие подъехали на легковом автомобиле и открыли стрельбу по полицейскому УАЗ с близкого расстояния. По данным МВД региона, в результате расстрела погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, третий сотрудник попал в больницу ранениями бедра и спины, он в тяжелом состоянии. Нападавшие забрали у полицейских оружие — пистолеты «Макарова» и автоматы АКМ — и скрылись. На них объявлена ориентировка. Предварительно, они были на синей Lada 12-й модели. План «Сирена» Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в республике ввели план «Сирена». «В настоящее время введен план „Сирена“ по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — заявил он. План «Сирена» включает активацию сотрудников полиции для осуществления патрулирования, поиска вооруженных и опасных преступников, а также предотвращения возможных беспорядков. Сотрудники правоохранительных органов, оснащенные необходимым оборудованием и вооружением, устанавливают зоны ответственности, активно контролируют территорию, имеют полномочия на задержание и проверку личностей, а также транспортных средств. Под усиленный контроль попали патрули Дорожно-патрульной службы, которые останавливают подозрительные автомобили для проверки. Расследование дела В МВД по региону сообщили, что сотрудники правоохранительных органов республики проводят операции по установлению лиц, причастных к нападению на полицейских в Карачаевске. Ведомство опубликовало видео с места расстрела. Следственные органы Карачаево-Черкесской Республики начали уголовное преследование в связи с нападением. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с посягательством на жизнь правоохранителей, незаконным оборотом оружия и его хищением. Следователи занимаются поиском преступников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карачаево-Черкессии (КЧР) в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации канала, инцидент произошел в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. URA.RU расскажет, что известно об инциденте — в материале. По информации telegram-канала Shot, инцидент произошел в Карачаевске, возле местного рынка. В поздний вечер 21 апреля трое полицейских проводили обычное патрулирование и были вооружены пистолетами и автоматами. Преступники напали на полицейских на улице, точное количество нападавших пока не установлено. По предварительным данным, нападавшие подъехали на легковом автомобиле и открыли стрельбу по полицейскому УАЗ с близкого расстояния. По данным МВД региона, в результате расстрела погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, третий сотрудник попал в больницу ранениями бедра и спины, он в тяжелом состоянии. Нападавшие забрали у полицейских оружие — пистолеты «Макарова» и автоматы АКМ — и скрылись. На них объявлена ориентировка. Предварительно, они были на синей Lada 12-й модели. Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в республике ввели план «Сирена». «В настоящее время введен план „Сирена“ по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — заявил он. В МВД по региону сообщили, что сотрудники правоохранительных органов республики проводят операции по установлению лиц, причастных к нападению на полицейских в Карачаевске. Ведомство опубликовало видео с места расстрела. Следственные органы Карачаево-Черкесской Республики начали уголовное преследование в связи с нападением. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с посягательством на жизнь правоохранителей, незаконным оборотом оружия и его хищением. Следователи занимаются поиском преступников.