Уровень воды в Тоболе после остановки снова снижается

23 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Снижение произошло на один сантиметр за два часа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 14:00 достиг отметки 963 сантиметра. Снижение произошло на один сантиметр за последние два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 14:00: 963 сантиметров», — указано на интерактивной карте. В Тоболе уровень воды к 12:00 остановился на 964 сантиметрах над нулем гидропоста, а затем продолжил снижение. В селе Бараба данные не обновились. Там по-прежнему информация актуальная на 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидают повышения цен на стройматериалы из-за паводка. Это связывают с возможным увеличением спроса у курганцев. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 14:00 достиг отметки 963 сантиметра. Снижение произошло на один сантиметр за последние два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 14:00: 963 сантиметров», — указано на интерактивной карте. В Тоболе уровень воды к 12:00 остановился на 964 сантиметрах над нулем гидропоста, а затем продолжил снижение. В селе Бараба данные не обновились. Там по-прежнему информация актуальная на 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидают повышения цен на стройматериалы из-за паводка. Это связывают с возможным увеличением спроса у курганцев. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.