22 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе после остановки снова снижается

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Снижение произошло на один сантиметр за два часа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 14:00 достиг отметки 963 сантиметра. Снижение произошло на один сантиметр за последние два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 14:00: 963 сантиметров», — указано на интерактивной карте.

В Тоболе уровень воды к 12:00 остановился на 964 сантиметрах над нулем гидропоста, а затем продолжил снижение. В селе Бараба данные не обновились. Там по-прежнему информация актуальная на 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидают повышения цен на стройматериалы из-за паводка. Это связывают с возможным увеличением спроса у курганцев. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 14:00 достиг отметки 963 сантиметра. Снижение произошло на один сантиметр за последние два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 14:00: 963 сантиметров», — указано на интерактивной карте. В Тоболе уровень воды к 12:00 остановился на 964 сантиметрах над нулем гидропоста, а затем продолжил снижение. В селе Бараба данные не обновились. Там по-прежнему информация актуальная на 8:00, а уровень воды составляет 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидают повышения цен на стройматериалы из-за паводка. Это связывают с возможным увеличением спроса у курганцев. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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