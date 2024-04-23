Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил снижаться

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 16:00 упал до значения 962 сантиметра над нулем гидропоста. На один сантиметр снизилась вода в реке за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 16:00: 962 сантиметра», — указано на интерактивной карте.
Вода в Тоболе к 14:00 снижалась до 963 сантиметров, а до того несколько часов стояла на отметке 964 сантиметра. Данные интерактивной карты по селу Бараба не обновились. Рядом с населенным пунктом на время 8:00 река Тобол была на уровне 325 сантиметров.
Ранее URA.RU писало, что под Курганом местные жители нашли трупы ягнят. Они были найдены в затопленном паводком лесу. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.
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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 16:00 упал до значения 962 сантиметра над нулем гидропоста. На один сантиметр снизилась вода в реке за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 16:00: 962 сантиметра», — указано на интерактивной карте. Вода в Тоболе к 14:00 снижалась до 963 сантиметров, а до того несколько часов стояла на отметке 964 сантиметра. Данные интерактивной карты по селу Бараба не обновились. Рядом с населенным пунктом на время 8:00 река Тобол была на уровне 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что под Курганом местные жители нашли трупы ягнят. Они были найдены в затопленном паводком лесу. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.