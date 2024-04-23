Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил снижаться

23 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Снижение воды составило один сантиметр за два часа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 16:00 упал до значения 962 сантиметра над нулем гидропоста. На один сантиметр снизилась вода в реке за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 16:00: 962 сантиметра», — указано на интерактивной карте. Вода в Тоболе к 14:00 снижалась до 963 сантиметров, а до того несколько часов стояла на отметке 964 сантиметра. Данные интерактивной карты по селу Бараба не обновились. Рядом с населенным пунктом на время 8:00 река Тобол была на уровне 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что под Курганом местные жители нашли трупы ягнят. Они были найдены в затопленном паводком лесу. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 16:00 упал до значения 962 сантиметра над нулем гидропоста. На один сантиметр снизилась вода в реке за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 16:00: 962 сантиметра», — указано на интерактивной карте. Вода в Тоболе к 14:00 снижалась до 963 сантиметров, а до того несколько часов стояла на отметке 964 сантиметра. Данные интерактивной карты по селу Бараба не обновились. Рядом с населенным пунктом на время 8:00 река Тобол была на уровне 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что под Курганом местные жители нашли трупы ягнят. Они были найдены в затопленном паводком лесу. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.