Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил снижаться

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, остановка, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп
Снижение воды составило один сантиметр за два часа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 16:00 упал до значения 962 сантиметра над нулем гидропоста. На один сантиметр снизилась вода в реке за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 16:00: 962 сантиметра», — указано на интерактивной карте.

Вода в Тоболе к 14:00 снижалась до 963 сантиметров, а до того несколько часов стояла на отметке 964 сантиметра. Данные интерактивной карты по селу Бараба не обновились. Рядом с населенным пунктом на время 8:00 река Тобол была на уровне 325 сантиметров.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом местные жители нашли трупы ягнят. Они были найдены в затопленном паводком лесу. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 16:00 упал до значения 962 сантиметра над нулем гидропоста. На один сантиметр снизилась вода в реке за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 16:00: 962 сантиметра», — указано на интерактивной карте. Вода в Тоболе к 14:00 снижалась до 963 сантиметров, а до того несколько часов стояла на отметке 964 сантиметра. Данные интерактивной карты по селу Бараба не обновились. Рядом с населенным пунктом на время 8:00 река Тобол была на уровне 325 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что под Курганом местные жители нашли трупы ягнят. Они были найдены в затопленном паводком лесу. За главными событиями о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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