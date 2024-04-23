В затопленном лесу под Курганом нашли трупы ягнят

23 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В курганском лесу нашли трупы утонувших ягнят Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Под Курганом в деревне Белый Яр, в затопленным наводнением лесу, нашли несколько трупов ягнят. Об этом сообщают очевидцы. «Видимо трупы были где-то сложены, а вода их вынесла через дорогу в лес. Специалисты уже извлекли их из воды», — рассказали очевидцы изданию «Область 45». По их словам, эти ягнята с фермы из деревни Белый Яр Кетовского округа. По данным департамента АПК Курганской области, туши ягнят извлечены из воды. Останки животных утилизированы. Ранее URA.RU писало, что на курганском озере Куртан всплыли десятки трупов лошадей. По информации мэрии Мокроусовского округа, туши животных выловлены и отправлены на утилизацию. Также в муниципалитете отметили, что водоем не используется в качестве источника водоснабжения, а специалисты проведут анализ воды. В марте 2024 года на озере из-подо льда уже доставали пять коней. Тогда местные жители заявляли, что у собственника в воде погибло гораздо больше животных, но власти эти заявления назвали фейком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Курганом в деревне Белый Яр, в затопленным наводнением лесу, нашли несколько трупов ягнят. Об этом сообщают очевидцы. «Видимо трупы были где-то сложены, а вода их вынесла через дорогу в лес. Специалисты уже извлекли их из воды», — рассказали очевидцы изданию «Область 45». По их словам, эти ягнята с фермы из деревни Белый Яр Кетовского округа. По данным департамента АПК Курганской области, туши ягнят извлечены из воды. Останки животных утилизированы. Ранее URA.RU писало, что на курганском озере Куртан всплыли десятки трупов лошадей. По информации мэрии Мокроусовского округа, туши животных выловлены и отправлены на утилизацию. Также в муниципалитете отметили, что водоем не используется в качестве источника водоснабжения, а специалисты проведут анализ воды. В марте 2024 года на озере из-подо льда уже доставали пять коней. Тогда местные жители заявляли, что у собственника в воде погибло гораздо больше животных, но власти эти заявления назвали фейком.