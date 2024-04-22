22 апреля 2024

Тюменские власти признали, что журналисты говорили правду о размытой свалке

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка у деревни Воронина. Ишимский район
Журналисты доказали, что вода подтопила свалку с мусором и трупами Фото:
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Власти Тюменской области признали, что информация о размытой свалке в деревне Воронина Ишимского района, ранее названная чиновниками фейком, на самом деле оказалась чистой правдой. Пост с опровержением размещен в информационном центре правительства региона.

«В результате дополнительной проверки информация о подтоплении законсервированной свалки в районе деревни Воронина Ларихинского сельского поселения Ишимского района подтвердилась. Глава сельского поселения Татьяна Нененко, ранее опровергавшая информацию о подтоплении свалки, признала этот факт. Она встретилась с журналистами и извинилась за свою ошибку», — сообщил telegram-канал инфоцентра властей.

Ранее URA.RU писало, что для того, чтобы опровергнуть информацию о том, что агентство распространяет фейки, журналисты второй раз выехали на место свалки, где за сутки ситуация стала еще более пугающей. Корреспонденты вызвали на разговор главу поселения Татьяну Нененко. Она также рассказала, что мусор и трупы животных из-за паводка несет по всему руслу реки Ишим.

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Власти Тюменской области признали, что информация о размытой свалке в деревне Воронина Ишимского района, ранее названная чиновниками фейком, на самом деле оказалась чистой правдой. Пост с опровержением размещен в информационном центре правительства региона. «В результате дополнительной проверки информация о подтоплении законсервированной свалки в районе деревни Воронина Ларихинского сельского поселения Ишимского района подтвердилась. Глава сельского поселения Татьяна Нененко, ранее опровергавшая информацию о подтоплении свалки, признала этот факт. Она встретилась с журналистами и извинилась за свою ошибку», — сообщил telegram-канал инфоцентра властей. Ранее URA.RU писало, что для того, чтобы опровергнуть информацию о том, что агентство распространяет фейки, журналисты второй раз выехали на место свалки, где за сутки ситуация стала еще более пугающей. Корреспонденты вызвали на разговор главу поселения Татьяну Нененко. Она также рассказала, что мусор и трупы животных из-за паводка несет по всему руслу реки Ишим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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