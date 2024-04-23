Депутаты устроили публичную трепку Мерзляковой, поссорившейся со спикером свердловского заксо

Свердловские депутаты устроили публичную трепку омбудсмену Мерзляковой

23 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова представила на заседании парламента отчет за 2023 год Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова со второй попытки защитила годовой отчет перед заксобранием — и не без проблем. В ее адрес публично прозвучал ряд упреков, основной — неправильное отношение к депутатским замечаниям. Об этом на заседании 23 апреля заявил, например, депутат Вячеслав Вегнер, лояльный спикеру парламента Людмиле Бабушкиной, с которой у Мерзляковой конфликт. Губернатор Евгений Куйвашев попытался примирить их сразу после президентских выборов. Были разные версии, к чему привела эта попытка, но через несколько дней комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности вернул доклад Мерзляковой на доработку — из-за множественных ошибок (включая грамматические). Мерзлякова ушла переделывать. И уже на сегодняшнем заседании вопросов по существу к ней не было. «Депутаты серьезно относятся к вопросам, которые выносятся на заседания — мы заслушиваем и министров, и губернатор выступает. Всегда идет обсуждение, иногда работа критикуется, если есть недоработки, но это никогда не воспринимается как межличностное отношение. Но после вашего доклада создалось такое впечатление, что те замечания, которые мы здесь обсуждаем, вышли в межличностное отношение между депутатами и вами. Мне кажется, это не совсем правильно», — заявил Вегнер после выступления омбудсмена. Его риторику также поддержали депутаты Тарас Исаков («критику не надо воспринимать болезненно») и Евгений Старков («вызывает недоумение критика на предмет предвзятости [профильного комитета заксо], особенно когда замечания приняты уполномоченным и учтены»). Комментируя реплику Вегнера про «придирки», Мерзлякова заявила, что «ни одному журналисту ни одного слова про доклад не говорила», ведь на тот момент он не был принят. «Если найдется такой журналист, который скажет, что я ему говорила — с ним уже общайтесь. Я не общалась на эту тему ни с кем, и мне не кажется это существенным. Ведь я не первый год работаю с депутатами. Ни в какую борьбу мы не лезем. Мы с вами сейчас разговариваем, значит кому-то из прессы захочется и это написать», — сказала она. Второе замечание Вегнера было к одной из фотографий в докладе Мерзляковой. На снимке из блиндажа он заметил «полуголую тетку», стилизованную под «красного командира». Он порекомендовал редактору, верставшему доклад, впредь быть внимательнее, ведь в блиндажах солдат не может быть таких фотографий. Там, уверяет Вегнер, только детские письма и рисунки. На это Мерзлякова ему ответила, что даже не обращала внимания, «какие календарики висят у мальчишек». Заставлять их менять фото на стенах она не будет. Мерзлякова, кстати, пришла с группой поддержки. В стенах заксо ее сопровождали советники, общественники, а также статусные участники спецоперации РФ на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова со второй попытки защитила годовой отчет перед заксобранием — и не без проблем. В ее адрес публично прозвучал ряд упреков, основной — неправильное отношение к депутатским замечаниям. Об этом на заседании 23 апреля заявил, например, депутат Вячеслав Вегнер, лояльный спикеру парламента Людмиле Бабушкиной, с которой у Мерзляковой конфликт. Губернатор Евгений Куйвашев попытался примирить их сразу после президентских выборов. Были разные версии, к чему привела эта попытка, но через несколько дней комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности вернул доклад Мерзляковой на доработку — из-за множественных ошибок (включая грамматические). Мерзлякова ушла переделывать. И уже на сегодняшнем заседании вопросов по существу к ней не было. «Депутаты серьезно относятся к вопросам, которые выносятся на заседания — мы заслушиваем и министров, и губернатор выступает. Всегда идет обсуждение, иногда работа критикуется, если есть недоработки, но это никогда не воспринимается как межличностное отношение. Но после вашего доклада создалось такое впечатление, что те замечания, которые мы здесь обсуждаем, вышли в межличностное отношение между депутатами и вами. Мне кажется, это не совсем правильно», — заявил Вегнер после выступления омбудсмена. Его риторику также поддержали депутаты Тарас Исаков («критику не надо воспринимать болезненно») и Евгений Старков («вызывает недоумение критика на предмет предвзятости [профильного комитета заксо], особенно когда замечания приняты уполномоченным и учтены»). Комментируя реплику Вегнера про «придирки», Мерзлякова заявила, что «ни одному журналисту ни одного слова про доклад не говорила», ведь на тот момент он не был принят. «Если найдется такой журналист, который скажет, что я ему говорила — с ним уже общайтесь. Я не общалась на эту тему ни с кем, и мне не кажется это существенным. Ведь я не первый год работаю с депутатами. Ни в какую борьбу мы не лезем. Мы с вами сейчас разговариваем, значит кому-то из прессы захочется и это написать», — сказала она. Второе замечание Вегнера было к одной из фотографий в докладе Мерзляковой. На снимке из блиндажа он заметил «полуголую тетку», стилизованную под «красного командира». Он порекомендовал редактору, верставшему доклад, впредь быть внимательнее, ведь в блиндажах солдат не может быть таких фотографий. Там, уверяет Вегнер, только детские письма и рисунки. На это Мерзлякова ему ответила, что даже не обращала внимания, «какие календарики висят у мальчишек». Заставлять их менять фото на стенах она не будет. Мерзлякова, кстати, пришла с группой поддержки. В стенах заксо ее сопровождали советники, общественники, а также статусные участники спецоперации РФ на Украине.