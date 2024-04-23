Пермский ветеран СВО возглавил штаб молодогвардейцев

В Пермском крае региональный штаб «Молодой гвардии Единой России» доверили возглавить ветерану спецоперации Леониду Новохатскому. Информация об этом размещена на странице реготделения политической партии в соцсети «ВКонтакте».
«Исполняющим обязанности руководителя „Молодой Гвардии“ назначен Леонид Новохатский, ветеран специальной военной операции», — говорится в сообщении прикамских единороссов. Новохатский будет руководить штабом в этом статусе до проведения отчетно-выборной конференции. Прежний руководитель пермских молодогвардейцев Ринат Сагидуллин оставил свой пост в связи с призывом на срочную службу в армию.
URA.RU рассказывало, что Новохатский в ходе своего участия в спецоперации помогал останавливать контрнаступление ВСУ под Работино. После увольнения из рядов Вооруженных сил РФ он возглавил территориальной отделение «Молодой гвардии» в Индустриальном районе Перми. Также Новохатский является членом Ассоциации ветеранов СВО Пермского края.
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В Пермском крае региональный штаб «Молодой гвардии Единой России» доверили возглавить ветерану спецоперации Леониду Новохатскому. Информация об этом размещена на странице реготделения политической партии в соцсети «ВКонтакте». «Исполняющим обязанности руководителя „Молодой Гвардии“ назначен Леонид Новохатский, ветеран специальной военной операции», — говорится в сообщении прикамских единороссов. Новохатский будет руководить штабом в этом статусе до проведения отчетно-выборной конференции. Прежний руководитель пермских молодогвардейцев Ринат Сагидуллин оставил свой пост в связи с призывом на срочную службу в армию. URA.RU рассказывало, что Новохатский в ходе своего участия в спецоперации помогал останавливать контрнаступление ВСУ под Работино. После увольнения из рядов Вооруженных сил РФ он возглавил территориальной отделение «Молодой гвардии» в Индустриальном районе Перми. Также Новохатский является членом Ассоциации ветеранов СВО Пермского края.