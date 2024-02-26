Пермяк рассказал, как помогал останавливать контрнаступление ВСУ под Работино

Пермяк помогал останавливать контрнаступление ВСУ под Работино

Российские военнослужащие сдерживали контрнаступление ВСУ (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский волонтер Леонид Новохатский в 2023 году помогал останавливать контрнаступление ВСУ под Работино (Запорожская область). Для этого ему на время пришлось оставить общественную деятельность и пойти добровольцем на фронт. Решение 26-летний пермяк принял сам после того, как город Изюм перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новохатский в беседе URA.RU рассказал, что воспринял это, как личную трагедию, поскольку вместе с другими пермскими волонтерами помогал жителям Изюма.

В январе Новохатский подписал необходимые документы и отправился на спецоперацию. До того не имевший боевого опыта Пермяк попал в подразделение БАРС «Каскад», где служил старшим оператором БПЛА. «Больше всего, конечно же, запомнилась ночь с 7 на 8 июня 2023 года, когда под Работино началось контрнаступление [ВСУ]. Более 100 единиц [вражеской] техники двигались вдоль лесополос. Наш отряд как раз вовремя это обнаружил, информацию в короткие сроки мы передали всем подразделениям. Две недели, почти без сна, воды и еды, мы отбивались [от атак противника]. Считаю, что благодаря слаженной работе всех подразделений, мы с задачей успешно справились», — рассказал Новохатский.

Сейчас пермяк возглавляет территориальной отделение «Молодой гвардии» в Индустриальном районе Перми, а также является членом Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Село Работино являлось для ВСУ стратегической точкой. Именно здесь началось контрнаступление украинских войск в июне 2023 года. Прорыв обороны на данном направлении позволял ВСУ двигаться в сторону Крыма. URA.RU рассказывало о тяжелых боях, которые несколько месяцев шли близ Работино и Пятихаток. ВСУ несли на данном направлении тяжелые потери, а солдаты украинской армии массово сдавались в плен.