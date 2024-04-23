На базе автомобилей «Урал» создали передвижные стоматологии для бойцов СВО. Видео

23 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Из автомобилей «Урал» создали передвижные стоматологии для фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области на базе автомобилей «Урал» (Миасс) создали передвижные стоматологические кабинеты для бойцов СВО. Мобильные стоматологии передали челябинским бойцам из 90-й танковой дивизии, сообщил губернатор Алексей Текслер. «Создали на базе наших „Уралов“ передвижные стоматологические кабинеты. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Два таких внедорожника передали военным 90-й танковой дивизии. Глава региона отметил, что автомобиль работает автономно и не зависит от инфраструктуры. В «Уралы» интегрировали несколько отсеков и медицинское оборудование, включая рентген-аппарат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на базе автомобилей «Урал» (Миасс) создали передвижные стоматологические кабинеты для бойцов СВО. Мобильные стоматологии передали челябинским бойцам из 90-й танковой дивизии, сообщил губернатор Алексей Текслер. «Создали на базе наших „Уралов“ передвижные стоматологические кабинеты. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Два таких внедорожника передали военным 90-й танковой дивизии. Глава региона отметил, что автомобиль работает автономно и не зависит от инфраструктуры. В «Уралы» интегрировали несколько отсеков и медицинское оборудование, включая рентген-аппарат.