В Челябинской области на базе автомобилей «Урал» (Миасс) создали передвижные стоматологические кабинеты для бойцов СВО. Мобильные стоматологии передали челябинским бойцам из 90-й танковой дивизии, сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Создали на базе наших „Уралов“ передвижные стоматологические кабинеты. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Два таких внедорожника передали военным 90-й танковой дивизии.
Глава региона отметил, что автомобиль работает автономно и не зависит от инфраструктуры. В «Уралы» интегрировали несколько отсеков и медицинское оборудование, включая рентген-аппарат.
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