На базе автомобилей «Урал» создали передвижные стоматологии для бойцов СВО. Видео

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Сборочный конвейер на автозаводе УралАЗ. Группа ГАЗ. ОАО Автомобильный завод Урал. Миасс Челябинской области, уралаз, автопром, группа газ
Из автомобилей «Урал» создали передвижные стоматологии для фронта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области на базе автомобилей «Урал» (Миасс) создали передвижные стоматологические кабинеты для бойцов СВО. Мобильные стоматологии передали челябинским бойцам из 90-й танковой дивизии, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Создали на базе наших „Уралов“ передвижные стоматологические кабинеты. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Два таких внедорожника передали военным 90-й танковой дивизии.

Глава региона отметил, что автомобиль работает автономно и не зависит от инфраструктуры. В «Уралы» интегрировали несколько отсеков и медицинское оборудование, включая рентген-аппарат.

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В Челябинской области на базе автомобилей «Урал» (Миасс) создали передвижные стоматологические кабинеты для бойцов СВО. Мобильные стоматологии передали челябинским бойцам из 90-й танковой дивизии, сообщил губернатор Алексей Текслер. «Создали на базе наших „Уралов“ передвижные стоматологические кабинеты. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Два таких внедорожника передали военным 90-й танковой дивизии. Глава региона отметил, что автомобиль работает автономно и не зависит от инфраструктуры. В «Уралы» интегрировали несколько отсеков и медицинское оборудование, включая рентген-аппарат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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