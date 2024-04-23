Уровень воды в Тоболе возле Кургана стал активнее снижаться

23 апреля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

В Тоболе вода стала ниже на три сантиметра (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 18:00 оказался на значении 959 сантиметров над нулем гидропоста. Вода снизилась на три сантиметра за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 18:00: 959 сантиметров», — указано на интерактивной карте. Сегодня вода в Тоболе медленно опускалась по сантиметру до 16:00. За последние два часа опустилась на целых три сантиметра. Интерактивная карта не обновила данные по селу Бараба. Там река Тобол на уровне 325 сантиметров над нулем гидропоста. Ранее URA.RU писало, что курганские компании не стали поднимать цены из-за паводка. За динамикой цен следит управление Федеральной антимонопольной службы. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 18:00 оказался на значении 959 сантиметров над нулем гидропоста. Вода снизилась на три сантиметра за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 18:00: 959 сантиметров», — указано на интерактивной карте. Сегодня вода в Тоболе медленно опускалась по сантиметру до 16:00. За последние два часа опустилась на целых три сантиметра. Интерактивная карта не обновила данные по селу Бараба. Там река Тобол на уровне 325 сантиметров над нулем гидропоста. Ранее URA.RU писало, что курганские компании не стали поднимать цены из-за паводка. За динамикой цен следит управление Федеральной антимонопольной службы. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.