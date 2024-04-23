Уровень воды в Тоболе возле Кургана стал активнее снижаться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, шоссе тюнина, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В Тоболе вода стала ниже на три сантиметра (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 18:00 оказался на значении 959 сантиметров над нулем гидропоста. Вода снизилась на три сантиметра за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 18:00: 959 сантиметров», — указано на интерактивной карте.

Сегодня вода в Тоболе медленно опускалась по сантиметру до 16:00. За последние два часа опустилась на целых три сантиметра. Интерактивная карта не обновила данные по селу Бараба. Там река Тобол на уровне 325 сантиметров над нулем гидропоста.

Ранее URA.RU писало, что курганские компании не стали поднимать цены из-за паводка. За динамикой цен следит управление Федеральной антимонопольной службы. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 18:00 оказался на значении 959 сантиметров над нулем гидропоста. Вода снизилась на три сантиметра за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 18:00: 959 сантиметров», — указано на интерактивной карте. Сегодня вода в Тоболе медленно опускалась по сантиметру до 16:00. За последние два часа опустилась на целых три сантиметра. Интерактивная карта не обновила данные по селу Бараба. Там река Тобол на уровне 325 сантиметров над нулем гидропоста. Ранее URA.RU писало, что курганские компании не стали поднимать цены из-за паводка. За динамикой цен следит управление Федеральной антимонопольной службы. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...