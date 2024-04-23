Курганские компании не стали во время паводка повышать цены на стройматериалы

23 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

УФАС по Курганской области не заметила роста цен на стройматериалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курганской области следит за динамикой цен на строительные материалы. Корреспонденту URA.RU сообщили в ведомстве, что пока не было повышения цен на эти товары. «По данным за 15 апреля, повышения цен на строй- и пиломатериалы не было. Мы сравнивали эти данные с февралем 2024 года», — сообщили в пресс-службе УФАС. Специалисты пояснили, что обращений от жителей по поводу увеличения стоимости также не поступало. Журналисту рассказали, что мониторинг цен ведомство осуществляет каждые две недели. Проверка касается только тех организаций, кто зарегистрирован в Курганской области. Мониторинг цен у приезжих компаний проводятся только по факту поступления жалоб, которых, как отмечено, пока не было. URA.RU писало ранее, что в Кургане прогнозируют повышение цен на стройматериалы в связи с началом строительного сезона и увеличением спроса. Прогнозируют увеличение стоимости древесных материалов, кирпича и других. URA.RU также писало, что правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы. Все главные новости по поводу паводка — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курганской области следит за динамикой цен на строительные материалы. Корреспонденту URA.RU сообщили в ведомстве, что пока не было повышения цен на эти товары. «По данным за 15 апреля, повышения цен на строй- и пиломатериалы не было. Мы сравнивали эти данные с февралем 2024 года», — сообщили в пресс-службе УФАС. Специалисты пояснили, что обращений от жителей по поводу увеличения стоимости также не поступало. Журналисту рассказали, что мониторинг цен ведомство осуществляет каждые две недели. Проверка касается только тех организаций, кто зарегистрирован в Курганской области. Мониторинг цен у приезжих компаний проводятся только по факту поступления жалоб, которых, как отмечено, пока не было. URA.RU писало ранее, что в Кургане прогнозируют повышение цен на стройматериалы в связи с началом строительного сезона и увеличением спроса. Прогнозируют увеличение стоимости древесных материалов, кирпича и других. URA.RU также писало, что правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы. Все главные новости по поводу паводка — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.