Подставившая правительство глава тюменского поселка может покинуть должность

В Ишимском районе начали разбирательства после скандала с затопленной свалкой

23 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Глава Ларихинского СП может лишиться должности после того, как подставила областное правительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Извинения не помогут главе Ларихинского сельского поселения Ишимского района Татьяне Нененко сохранить должность. По данным источников URA.RU, после скандала с затопленной во время паводка свалкой с трупами она может покинуть местную мэрию. «Нененко подставила областное правительство, заверив его, что видео со свалкой, разлетевшееся в соцсетях — фейк. Такое же заявление сделало в своих соцсетях правительство, а потом его же и опровергло: журналисты приехали на место вместе с Нененко и доказали наличие свалки. Фейл разлетелся почти по всем новостным пабликам региона. Вряд ли это сойдет ей с рук. Глава Сергей Ломовцев уже устроил Нененко разнос.», — сообщают инсайдеры URA.RU. В администрации Ишимского района заявили, что запустили разбирательства по этому инциденту. Агентство также направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ларихинском сельском поселении затопило свалку с трупами животных. После этого правительство региона заявило, что информация — фейк. В результате журналисты агентства приехали на место еще раз вместе с главой СП Нененко. Та извинилась за содеянное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Извинения не помогут главе Ларихинского сельского поселения Ишимского района Татьяне Нененко сохранить должность. По данным источников URA.RU, после скандала с затопленной во время паводка свалкой с трупами она может покинуть местную мэрию. «Нененко подставила областное правительство, заверив его, что видео со свалкой, разлетевшееся в соцсетях — фейк. Такое же заявление сделало в своих соцсетях правительство, а потом его же и опровергло: журналисты приехали на место вместе с Нененко и доказали наличие свалки. Фейл разлетелся почти по всем новостным пабликам региона. Вряд ли это сойдет ей с рук. Глава Сергей Ломовцев уже устроил Нененко разнос.», — сообщают инсайдеры URA.RU. В администрации Ишимского района заявили, что запустили разбирательства по этому инциденту. Агентство также направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ларихинском сельском поселении затопило свалку с трупами животных. После этого правительство региона заявило, что информация — фейк. В результате журналисты агентства приехали на место еще раз вместе с главой СП Нененко. Та извинилась за содеянное.