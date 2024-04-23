Подставившая правительство глава тюменского поселка может покинуть должность

Извинения не помогут главе Ларихинского сельского поселения Ишимского района Татьяне Нененко сохранить должность. По данным источников URA.RU, после скандала с затопленной во время паводка свалкой с трупами она может покинуть местную мэрию.
«Нененко подставила областное правительство, заверив его, что видео со свалкой, разлетевшееся в соцсетях — фейк. Такое же заявление сделало в своих соцсетях правительство, а потом его же и опровергло: журналисты приехали на место вместе с Нененко и доказали наличие свалки. Фейл разлетелся почти по всем новостным пабликам региона. Вряд ли это сойдет ей с рук. Глава Сергей Ломовцев уже устроил Нененко разнос.», — сообщают инсайдеры URA.RU.
В администрации Ишимского района заявили, что запустили разбирательства по этому инциденту. Агентство также направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ларихинском сельском поселении затопило свалку с трупами животных. После этого правительство региона заявило, что информация — фейк. В результате журналисты агентства приехали на место еще раз вместе с главой СП Нененко. Та извинилась за содеянное.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Извинения не помогут главе Ларихинского сельского поселения Ишимского района Татьяне Нененко сохранить должность. По данным источников URA.RU, после скандала с затопленной во время паводка свалкой с трупами она может покинуть местную мэрию. «Нененко подставила областное правительство, заверив его, что видео со свалкой, разлетевшееся в соцсетях — фейк. Такое же заявление сделало в своих соцсетях правительство, а потом его же и опровергло: журналисты приехали на место вместе с Нененко и доказали наличие свалки. Фейл разлетелся почти по всем новостным пабликам региона. Вряд ли это сойдет ей с рук. Глава Сергей Ломовцев уже устроил Нененко разнос.», — сообщают инсайдеры URA.RU. В администрации Ишимского района заявили, что запустили разбирательства по этому инциденту. Агентство также направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ларихинском сельском поселении затопило свалку с трупами животных. После этого правительство региона заявило, что информация — фейк. В результате журналисты агентства приехали на место еще раз вместе с главой СП Нененко. Та извинилась за содеянное.