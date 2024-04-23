Автомобильное движение на трассе Салехард-Аксарка скоро откроется

23 апреля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Движение по дороге Салехард-Аксарка откроется в 19:00. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО Движение на трассе Салехард — Аксарка откроется по двум полосам в 19.00. На дороге к Надыму коммунальные службы продолжают расчищать проезжую часть от снежных завалов, сообщает telegram-канал «Салехард онлайн». «Движение по дороге Салехард-Аксарка откроется в 19:00. На дороге до Надыма продолжается расчистка проезжей части», — комментирует источник ситуацию на дороге столицы ЯНАО. Ранее сообщалось, что автомобильное движение по дороге Салехард — Аксарка временно закрывается из-за сложных погодных условий. Водителей просили не выезжать в данных направлениях. Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждали о занесенной снегом трассе и публиковали видео с мест скопления транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на трассе Салехард — Аксарка откроется по двум полосам в 19.00. На дороге к Надыму коммунальные службы продолжают расчищать проезжую часть от снежных завалов, сообщает telegram-канал «Салехард онлайн». «Движение по дороге Салехард-Аксарка откроется в 19:00. На дороге до Надыма продолжается расчистка проезжей части», — комментирует источник ситуацию на дороге столицы ЯНАО. Ранее сообщалось, что автомобильное движение по дороге Салехард — Аксарка временно закрывается из-за сложных погодных условий. Водителей просили не выезжать в данных направлениях. Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждали о занесенной снегом трассе и публиковали видео с мест скопления транспорта.