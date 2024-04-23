Автомобильное движение на трассе Салехард-Аксарка скоро откроется

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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Движение по дороге Салехард-Аксарка откроется в 19:00. Фото:
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Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО

Движение на трассе Салехард — Аксарка откроется по двум полосам в 19.00. На дороге к Надыму коммунальные службы продолжают расчищать проезжую часть от снежных завалов, сообщает telegram-канал «Салехард онлайн».

«Движение по дороге Салехард-Аксарка откроется в 19:00. На дороге до Надыма продолжается расчистка проезжей части», — комментирует источник ситуацию на дороге столицы ЯНАО. Ранее сообщалось, что автомобильное движение по дороге Салехард — Аксарка временно закрывается из-за сложных погодных условий. Водителей просили не выезжать в данных направлениях. Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждали о занесенной снегом трассе и публиковали видео с мест скопления транспорта.

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Движение на трассе Салехард — Аксарка откроется по двум полосам в 19.00. На дороге к Надыму коммунальные службы продолжают расчищать проезжую часть от снежных завалов, сообщает telegram-канал «Салехард онлайн». «Движение по дороге Салехард-Аксарка откроется в 19:00. На дороге до Надыма продолжается расчистка проезжей части», — комментирует источник ситуацию на дороге столицы ЯНАО. Ранее сообщалось, что автомобильное движение по дороге Салехард — Аксарка временно закрывается из-за сложных погодных условий. Водителей просили не выезжать в данных направлениях. Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждали о занесенной снегом трассе и публиковали видео с мест скопления транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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