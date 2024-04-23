Суд поставил точку в истории экс-сотрудницы РЖД, которая допустила аварию поезда «Адлер-Пермь»

Экс-сотрудница РЖД признана виновной в аварии поезда «Адлер-Пермь»
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, трибуна, микрофон, зал заседания, суд
Суд установил, что авария произошла по вине сотрудницы РЖД, которая находилась на рабочем месте в нетрезвом виде Фото:
новость из сюжета
Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом

В Ульяновской области оглашен приговор в отношении бывшей дежурной по железнодорожной станции, по вине которой поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом. Женщина обвинялась по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщается на странице Центрального МСУТ СК России в соцсети «ВКонтакте».

«Следствием и судом установлено, что осужденная днем 22 ноября 2023 года находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В результате своей преступной небрежности она нарушила требования по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте […] В результате на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд сообщением „Адлер-Пермь“ совершил столкновение с маневровым локомотивом», — поясняет ведомство.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде ограничения свободы. URA.RU рассказывало, что в результате столкновения поездов несколько пассажиров были травмированы, а поезда получили технические повреждения.

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В Ульяновской области оглашен приговор в отношении бывшей дежурной по железнодорожной станции, по вине которой поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом. Женщина обвинялась по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщается на странице Центрального МСУТ СК России в соцсети «ВКонтакте». «Следствием и судом установлено, что осужденная днем 22 ноября 2023 года находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В результате своей преступной небрежности она нарушила требования по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте […] В результате на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд сообщением „Адлер-Пермь“ совершил столкновение с маневровым локомотивом», — поясняет ведомство. Приговором суда виновной назначено наказание в виде ограничения свободы. URA.RU рассказывало, что в результате столкновения поездов несколько пассажиров были травмированы, а поезда получили технические повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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