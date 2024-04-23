Рейтинг населенных пунктов Тюменской области, где вода прибывает быстрее всего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошкаргай. Ишимский район
В Абатском вода прибавила 110 см за сутки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

По состоянию на 20:00 23 апреля уровень воды в Тюменской области стремительнее всего растет в реке Ишим, на контрольной точке в Абатском. Ровно за сутки он повысился на 110 см, и составил 840 см. О том, где вода также быстро прибывает — в рейтинге от URA.RU.

Второе место рейтинга (или же антирейтинга) занимает река Тобол, прибывающая в Коркино Упоровского района. На 20:00 23 апреля в ней 759 см и +100 см за сутки.

Третье место получает река Тобол в селе Упорово. К этому часу вода в ней поднялась до 584 см, а значит, что за сутки прибыло 62 см.

Ранее URA.RU писало, что в Абатском большую воду ждут уже сегодня ночью. В Упорово обстановка обострится к 28 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По состоянию на 20:00 23 апреля уровень воды в Тюменской области стремительнее всего растет в реке Ишим, на контрольной точке в Абатском. Ровно за сутки он повысился на 110 см, и составил 840 см. О том, где вода также быстро прибывает — в рейтинге от URA.RU. Второе место рейтинга (или же антирейтинга) занимает река Тобол, прибывающая в Коркино Упоровского района. На 20:00 23 апреля в ней 759 см и +100 см за сутки. Третье место получает река Тобол в селе Упорово. К этому часу вода в ней поднялась до 584 см, а значит, что за сутки прибыло 62 см. Ранее URA.RU писало, что в Абатском большую воду ждут уже сегодня ночью. В Упорово обстановка обострится к 28 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...