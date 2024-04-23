Рейтинг населенных пунктов Тюменской области, где вода прибывает быстрее всего

23 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

По состоянию на 20:00 23 апреля уровень воды в Тюменской области стремительнее всего растет в реке Ишим, на контрольной точке в Абатском. Ровно за сутки он повысился на 110 см, и составил 840 см. О том, где вода также быстро прибывает — в рейтинге от URA.RU. Второе место рейтинга (или же антирейтинга) занимает река Тобол, прибывающая в Коркино Упоровского района. На 20:00 23 апреля в ней 759 см и +100 см за сутки. Третье место получает река Тобол в селе Упорово. К этому часу вода в ней поднялась до 584 см, а значит, что за сутки прибыло 62 см. Ранее URA.RU писало, что в Абатском большую воду ждут уже сегодня ночью. В Упорово обстановка обострится к 28 апреля.