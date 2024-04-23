Снижение уровня воды в Тоболе ускорилось

23 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

За два часа вода ушла на четыре сантиметра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 20:00 снизился до 955 сантиметров над нулем гидропоста. Воды стало на четыре сантиметра меньше за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 20:00: 955 сантиметров», — указано на интерактивной карте. Четыре сантиметра за два часа — самый быстрый показатель схода воды за день 23 апреля. Днем вода не спешила уходить, задерживаясь либо опускаясь на сантиметр за два часа. Интерактивная карта не обновила данные по селу Бараба. Там река Тобол на уровне 325 сантиметров над нулем гидропоста. Ранее URA.RU писало, что курганцы поймали форель, которая появилась из-за паводка. Такой улов нашли рыбаки в селе Глядянское. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 20:00 снизился до 955 сантиметров над нулем гидропоста. Воды стало на четыре сантиметра меньше за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 20:00: 955 сантиметров», — указано на интерактивной карте. Четыре сантиметра за два часа — самый быстрый показатель схода воды за день 23 апреля. Днем вода не спешила уходить, задерживаясь либо опускаясь на сантиметр за два часа. Интерактивная карта не обновила данные по селу Бараба. Там река Тобол на уровне 325 сантиметров над нулем гидропоста. Ранее URA.RU писало, что курганцы поймали форель, которая появилась из-за паводка. Такой улов нашли рыбаки в селе Глядянское. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.