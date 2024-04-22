Польша готова разместить у себя ядерное оружие США: что известно о планах НАТО

Президент Польши заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие США

23 апреля 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Конкретных решений по размещению ядерного арсенала США в Польше не принималось Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Президент Польши Анджей Дуда 22 апреля заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США и этот вопрос неоднократно обсуждался им с американскими коллегами. URA.RU собрало известную информацию о планах НАТО в данном вопросе. Польша давно хочет разместить у себя ядерное оружие Руководство Польши неоднократно заявляло о готовности разместить на своей территории ядерные боеголовки США Nuclear Sharing. Еще в октябре 2022 Дуда в интервью Gazeta Polska сообщил, что обсуждал участие Польши в программе НАТО. После этого в Госдепартаменте США заявили, что не планируют размещать ядерное оружие в странах, которые стали членами альянса после 1997 года. В дальнейшем глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера пояснил, что участие Польши в ядерной программе НАТО может заключаться лишь в использовании американских самолетов F-35A Lightning II двойного назначения, которые могут доставлять как ядерное, так и неядерное оружие. Данный вид авиатехники Варшава планирует поставить на вооружение в 2025 году. Вопрос вновь был поднят в разговоре между США и Польшей. Об обсуждении Дуда сообщил 22 апреля в интервью газете Fakt после своего визита в США. Конкретного решения по этому вопросу не принималось. Свою готовность разместить американские ядерные боеголовки польский лидер объяснил страхом перед Россией. Москва и Минск договорились ранее о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии и летом 2023 года часть ядерных зарядов была передана. Что такое Nuclear Sharing Механизм Nuclear Sharing предполагает совместное использование ядерного оружия странами НАТО. В случае конфликта боеголовки будут нести самолеты союзников, сертифицированные как машины двойного назначения. Для проведения ядерной мисси потребуется одобрение Группы ядерного планирования (Nuclear Planning Group), куда входят все страны альянса, кроме Франции, а также разрешения президента США и премьер-министра Великобритании. Таким образом ответственность за применение такого оружия лежит на ядерных странах, а реализовывать удар будут их союзники. На сегодняшний день в Европе размещено около 100 ядерных бомб США — B61. Оружие размещено на шести авиабазах в пяти странах, с которыми у США заключены соответствующие двусторонние соглашения. Реакция Кремля На заявление Польских властей последовала незамедлительная реакция Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные будут анализировать ситуацию в случае реализации Польшей их намерений. Он добавил, что обязательно последуют ответные шаги, направленные на обеспечение гарантий безопасности России. Представитель МИД РФ Наталья Захарова в свою очередь сообщила, что Россия в своем военном планировании внимательно следит за действиями Польши. Если американское ядерное оружие появится на территории Польши, то соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения с НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Польши Анджей Дуда 22 апреля заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США и этот вопрос неоднократно обсуждался им с американскими коллегами. URA.RU собрало известную информацию о планах НАТО в данном вопросе. Руководство Польши неоднократно заявляло о готовности разместить на своей территории ядерные боеголовки США Nuclear Sharing. Еще в октябре 2022 Дуда в интервью Gazeta Polska сообщил, что обсуждал участие Польши в программе НАТО. После этого в Госдепартаменте США заявили, что не планируют размещать ядерное оружие в странах, которые стали членами альянса после 1997 года. В дальнейшем глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера пояснил, что участие Польши в ядерной программе НАТО может заключаться лишь в использовании американских самолетов F-35A Lightning II двойного назначения, которые могут доставлять как ядерное, так и неядерное оружие. Данный вид авиатехники Варшава планирует поставить на вооружение в 2025 году. Вопрос вновь был поднят в разговоре между США и Польшей. Об обсуждении Дуда сообщил 22 апреля в интервью газете Fakt после своего визита в США. Конкретного решения по этому вопросу не принималось. Свою готовность разместить американские ядерные боеголовки польский лидер объяснил страхом перед Россией. Москва и Минск договорились ранее о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии и летом 2023 года часть ядерных зарядов была передана. Механизм Nuclear Sharing предполагает совместное использование ядерного оружия странами НАТО. В случае конфликта боеголовки будут нести самолеты союзников, сертифицированные как машины двойного назначения. Для проведения ядерной мисси потребуется одобрение Группы ядерного планирования (Nuclear Planning Group), куда входят все страны альянса, кроме Франции, а также разрешения президента США и премьер-министра Великобритании. Таким образом ответственность за применение такого оружия лежит на ядерных странах, а реализовывать удар будут их союзники. На сегодняшний день в Европе размещено около 100 ядерных бомб США — B61. Оружие размещено на шести авиабазах в пяти странах, с которыми у США заключены соответствующие двусторонние соглашения. На заявление Польских властей последовала незамедлительная реакция Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные будут анализировать ситуацию в случае реализации Польшей их намерений. Он добавил, что обязательно последуют ответные шаги, направленные на обеспечение гарантий безопасности России. Представитель МИД РФ Наталья Захарова в свою очередь сообщила, что Россия в своем военном планировании внимательно следит за действиями Польши. Если американское ядерное оружие появится на территории Польши, то соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения с НАТО.