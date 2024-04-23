Уровень Тобола у курганского гидропоста продолжил снижаться

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Виды Кургана. Курган , ил76, город курган, курганская плотина, река тобол
Паводок в регионе побил показатели прошлых лет Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола на момент публикации опустился до отметки в 953 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на областном геоинформационном сайте.

«В Кургане на 22:00 уровень Тобола составляет 953 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». За два часа река опустилась на два сантиметра.

В последние часы снижение уровня Тобола ускорилось. Большая вода медленно отступает, под угрозой остается Белозерский округ. О самом важном и интересном узнаете из трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола на момент публикации опустился до отметки в 953 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на областном геоинформационном сайте. «В Кургане на 22:00 уровень Тобола составляет 953 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». За два часа река опустилась на два сантиметра. В последние часы снижение уровня Тобола ускорилось. Большая вода медленно отступает, под угрозой остается Белозерский округ. О самом важном и интересном узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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