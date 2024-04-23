Уровень Тобола у курганского гидропоста продолжил снижаться

Паводок в регионе побил показатели прошлых лет
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень Тобола на момент публикации опустился до отметки в 953 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на областном геоинформационном сайте.
«В Кургане на 22:00 уровень Тобола составляет 953 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». За два часа река опустилась на два сантиметра.
В последние часы снижение уровня Тобола ускорилось. Большая вода медленно отступает, под угрозой остается Белозерский округ. О самом важном и интересном узнаете из трансляции URA.RU.
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