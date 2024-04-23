Задержанный в Екатеринбурге блогер был соавтором фильма, дискредитирующего элиты ХМАО

Свердловский блогер Анисимов был соавтором фильма, дискредитирующего элиты ХМАО

23 апреля 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Задержанный по делу о клевете блогер стал соавтором фильма, дискредитирующего политиков ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержанный в Екатеринбурге блогер Евгений Анисимов был соавтором фильма о дискредитации элит ХМАО. Вместе создателем портала «Чиновник.Ру» Эдуардом Шмониным они обвиняли известных политиков в создании ЛГБТ*-лобби (движение признано экстремистским в РФ — прим. URA.RU), которое якобы поработило Югру. Анисимов опубликовал фильм, в котором интервьюировал Шмонина, на своем YouTube-канале «Прекрасная Россия». На момент публикации создатель «Чиновника» уже проходил обвиняемым по уголовному дела о шантаже. Среди названных авторами полуторачасового ролика членов истеблишмента были мэры, депутаты, бизнесмены, нефтяные генералы. В коррумпированности обвиняли всю верхушку власти. Уже после публикации фильма приговорил Шмонила к 8 годам заключения в тюрьме за шантаж. Однако он из колонии отправился на СВО, а после ранения его, как говорят источники URA.RU, вновь видели в Югре. «В кулуарах пошел слух, что Шмонин вновь готов заниматься информационным рэкетом, но, с учетом изменений в законодательстве, не обращать на себя внимания силовиков ему будет гораздо сложней», — отмечает инсайдер в политбомонде округа. Ранее URA.RU сообщало, что силовики нагрянули с обысками к екатеринбургскому блогеру, владельцу и основному модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову и задержали его. Прежде он являлся активным членом регионального политического отделения «Национально-освободительное движение», работал журналистом в местных СМИ, в частности — на «Крик ТВ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный в Екатеринбурге блогер Евгений Анисимов был соавтором фильма о дискредитации элит ХМАО. Вместе создателем портала «Чиновник.Ру» Эдуардом Шмониным они обвиняли известных политиков в создании ЛГБТ*-лобби (движение признано экстремистским в РФ — прим. URA.RU), которое якобы поработило Югру. Анисимов опубликовал фильм, в котором интервьюировал Шмонина, на своем YouTube-канале «Прекрасная Россия». На момент публикации создатель «Чиновника» уже проходил обвиняемым по уголовному дела о шантаже. Среди названных авторами полуторачасового ролика членов истеблишмента были мэры, депутаты, бизнесмены, нефтяные генералы. В коррумпированности обвиняли всю верхушку власти. Уже после публикации фильма приговорил Шмонила к 8 годам заключения в тюрьме за шантаж. Однако он из колонии отправился на СВО, а после ранения его, как говорят источники URA.RU, вновь видели в Югре. «В кулуарах пошел слух, что Шмонин вновь готов заниматься информационным рэкетом, но, с учетом изменений в законодательстве, не обращать на себя внимания силовиков ему будет гораздо сложней», — отмечает инсайдер в политбомонде округа. Ранее URA.RU сообщало, что силовики нагрянули с обысками к екатеринбургскому блогеру, владельцу и основному модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову и задержали его. Прежде он являлся активным членом регионального политического отделения «Национально-освободительное движение», работал журналистом в местных СМИ, в частности — на «Крик ТВ».