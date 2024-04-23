23 апреля 2024

Цену на челябинский завод-банкрот снизили до 250 млн рублей

Помещения дизельного завода в Троицке продают за 250 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, смог, дымка, нму, экология, асфальтовый завод
За несколько месяцев продавец производственного объекта в Троицке несколько раз менял стоимость объекта Фото:

В Челябинской области вновь снизили цену на производственные помещения Троицкого дизельного завода, признанного банкротом. На этот раз за объект просят 250 млн рублей. Первоначально цена составляла 280 млн рублей.

«Одноэтажный производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров расположен в Троицке на улице Заводской. Здание в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде. Есть возможность создать закрытую охраняемую территорию. Удобные подъездные пути, рядом остановка общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Информация о продаже производственного помещения бывшего дизельного завода в Троицке за 280 миллионов рублей появилась в ноябре 2023 года. Судя по снимкам, площадка находится в полуразрушенном состоянии. Спустя месяц продавец снизил цену. Известно, что в 1968 году предприятие входило в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области вновь снизили цену на производственные помещения Троицкого дизельного завода, признанного банкротом. На этот раз за объект просят 250 млн рублей. Первоначально цена составляла 280 млн рублей. «Одноэтажный производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров расположен в Троицке на улице Заводской. Здание в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде. Есть возможность создать закрытую охраняемую территорию. Удобные подъездные пути, рядом остановка общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Информация о продаже производственного помещения бывшего дизельного завода в Троицке за 280 миллионов рублей появилась в ноябре 2023 года. Судя по снимкам, площадка находится в полуразрушенном состоянии. Спустя месяц продавец снизил цену. Известно, что в 1968 году предприятие входило в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...