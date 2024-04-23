Экономика Промышленность Цену на челябинский завод-банкрот снизили до 250 млн рублей Помещения дизельного завода в Троицке продают за 250 миллионов рублей 23 апреля 2024 в 23:18 Размер текста - 17 + За несколько месяцев продавец производственного объекта в Троицке несколько раз менял стоимость объекта Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области вновь снизили цену на производственные помещения Троицкого дизельного завода, признанного банкротом. На этот раз за объект просят 250 млн рублей. Первоначально цена составляла 280 млн рублей. «Одноэтажный производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров расположен в Троицке на улице Заводской. Здание в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде. Есть возможность создать закрытую охраняемую территорию. Удобные подъездные пути, рядом остановка общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Информация о продаже производственного помещения бывшего дизельного завода в Троицке за 280 миллионов рублей появилась в ноябре 2023 года. Судя по снимкам, площадка находится в полуразрушенном состоянии. Спустя месяц продавец снизил цену. Известно, что в 1968 году предприятие входило в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области вновь снизили цену на производственные помещения Троицкого дизельного завода, признанного банкротом. На этот раз за объект просят 250 млн рублей. Первоначально цена составляла 280 млн рублей. «Одноэтажный производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров расположен в Троицке на улице Заводской. Здание в собственности, земельный участок — в долгосрочной аренде. Есть возможность создать закрытую охраняемую территорию. Удобные подъездные пути, рядом остановка общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Информация о продаже производственного помещения бывшего дизельного завода в Троицке за 280 миллионов рублей появилась в ноябре 2023 года. Судя по снимкам, площадка находится в полуразрушенном состоянии. Спустя месяц продавец снизил цену. Известно, что в 1968 году предприятие входило в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям