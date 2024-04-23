23 апреля 2024

«Коммерсант»: замглавы Минобороны РФ Иванов проведет ночь в изоляторе

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Тимура Иванова подозревают во взятке Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проведет ночь в изоляторе временного содержания. Он был задержан вечером 23 апреля по подозрению во взятке. Об этом сообщили журналисты.

«Ночь задержанный проведет в изоляторе временного содержания, а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает», — пишет «Коммерсант».

Сотрудники ФСБ доставили задержанного к следователям центрального аппарата СКР, которые вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения). На данный момент проводятся следственные действия. Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о задержании заместителя. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, о жизни Иванова, достижениях и уголовном деле.

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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проведет ночь в изоляторе временного содержания. Он был задержан вечером 23 апреля по подозрению во взятке. Об этом сообщили журналисты. «Ночь задержанный проведет в изоляторе временного содержания, а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает», — пишет «Коммерсант». Сотрудники ФСБ доставили задержанного к следователям центрального аппарата СКР, которые вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения). На данный момент проводятся следственные действия. Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о задержании заместителя. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, о жизни Иванова, достижениях и уголовном деле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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