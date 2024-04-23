«Коммерсант»: замглавы Минобороны РФ Иванов проведет ночь в изоляторе

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проведет ночь в изоляторе временного содержания. Он был задержан вечером 23 апреля по подозрению во взятке. Об этом сообщили журналисты.
«Ночь задержанный проведет в изоляторе временного содержания, а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает», — пишет «
Сотрудники ФСБ доставили задержанного к следователям центрального аппарата СКР, которые вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения). На данный момент проводятся следственные действия. Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о задержании заместителя. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, о жизни Иванова, достижениях и уголовном деле.
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